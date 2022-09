Hỗ trợ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống

Với vai trò là “cầu nối”, UBMTTQ TP. Vũng Tàu đã kết nối nhiều nhà hảo tâm, DN… để trao “cần câu”, giúp những người khuyết tật, người khó khăn cải thiện thu nhập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu trao tiền hỗ trợ giúp chị Trương Thị Thanh Thùy (7/30, Nguyễn Thị Định, phường 9) phát triển kinh tế.

Hỗ trợ kịp thời

Từ sáng sớm, anh Đỗ Trọng Tân (36 tuổi, 45/1A, Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu) di chuyển trên chiếc xe lăn điện để bày biện hàng, phục vụ khách mua sắm. Gian hàng bán quần áo, đồ chơi trẻ em của anh nay vừa về thêm mấy lô đồ bơi xinh xắn, những chiếc váy maxi mặc dạo biển dễ thương. Đồi chơi trẻ em cũng có thêm nhiều mẫu mô hình công chúa, chàng siêu nhân, bộ đồ xúc cát bãi biển hình vịt ngộ nghĩnh… Anh Tân vui mừng cho biết, vừa qua, anh được UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu hỗ trợ 10 triệu đồng phát triển kinh tế. Số tiền này anh dùng để nhập thêm quần áo, đồ chơi trẻ em về bán. Thêm nhiều hàng mới, đẹp nên tiệm của anh khách mua khá đều, nhất là dịp cuối tuần lại đông hơn.

Anh Tân là người kém may mắn. Lúc 3 tuổi, sau một lần sốt bại liệt, anh không may bị teo chân, đi lại yếu ớt. Nhưng bằng ý chí, anh vẫn lạc quan, yêu đời và rất nỗ lực từng ngày. Quê ở Quảng Ngãi nhưng anh Tân quyết định gắn bó với TP. Vũng Tàu, sinh sống bằng nghề buôn bán. Ngoài bán quần áo, đồ chơi, anh còn khắc lazer lên đồ mỹ nghệ lưu niệm phục vụ khách. Hiện một mình anh xoay xở kiếm tiền nuôi vợ bị ốm và tiền cho con trai (4 tuổi) ăn học, trả tiền thuê nhà trọ, tiền nuôi sống bản thân.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, anh Tân còn được Thành Đoàn Vũng Tàu vận động các nhà hảo tâm, DN hỗ trợ 10 triệu đồng để anh mua xe lăn điện, tạo thuận lợi đi lại.

Cũng bị khuyết tật đôi chân không đi lại được, tay bị yếu sau một trận ốm hồi nhỏ, nên cuộc sống của chị Trương Thị Thanh Thùy (29 tuổi, 7/30, Nguyễn Thị Định, phường 9, TP. Vũng Tàu) khá khó khăn. Bố mất sớm, mọi gánh nặng nuôi con, chi phí trang trải cuộc sống đều do mẹ chị Thùy đảm trách, với công việc giúp việc nhà. Để phụ mẹ, hiện chị Thùy làm bánh bông lan trứng muối, bánh kem bán thêm nhưng thu nhập thấp do nguồn vốn ít và do hạn chế về sức khỏe. “Những ngày trái gió trở trời là tôi đau mỏi người, tay run không thể làm việc được”, chị Thùy cho biết.

Trước hoàn cảnh này, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cũng vừa hỗ trợ 10 triệu đồng, giúp chị Thùy có thêm vốn để mua nguyên liệu làm bánh, mua tủ lạnh bảo quản bánh. “Tôi cảm ơn UBMTTQ thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện để tôi tăng thêm thu nhập. Đây thực sự là nguồn động viên lớn, thôi thúc tôi nỗ lực mỗi ngày cho cuộc sống ngày một tốt hơn, dù phía trước còn nhiều khó khăn”, chị Thùy xúc động nói.

"Cầu nối" để trao sinh kế

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu cho biết, sau dịch COVID-19, cuộc sống nhiều người thêm khó khăn, vất vả, đặc biệt là những người lao động tự do, người nghèo, người khuyết tật… Với vai trò là “cầu nối”, MTTQ thành phố đã kết nối với nhiều nhà hảo tâm, DN để hỗ trợ cho người nghèo. Từ đầu năm đến nay, MTTQ TP. Vũng Tàu đã triển khai nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực như: “Mái ấm yêu thương”, “Hạt gạo nghĩa tình”, “Kết nối yêu thương - Trao sinh kế”. Bên cạnh đó, MTTQ các phường, xã cũng chung tay vận động và được CBCC, người dân, DN, các tổ chức tôn giáo tin tưởng ủng hộ vật chất cho người dân. Điển hình như MTTQ xã Long Sơn vận động nhà hảo tâm xây 3 căn nhà cho người dân khó khăn; MTTQ phường 5 hỗ trợ tiền để người dân mua máy may, máy vắt sổ làm nghề may, sửa chữa quần áo…

Riêng phong trào “Kết nối yêu thương - Trao sinh kế”, MTTQ TP.Vũng Tàu hướng đến trao “cần câu” cho những người yếu thế gồm người bị khuyết tật, người tạm trú khó khăn không đủ điều kiện vay vốn. Đến nay, MTTQ thành phố đã nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, DN với số tiền hơn 100 triệu đồng. Để hỗ trợ vốn đúng người, đúng đối tượng, MTTQ đã phối hợp với Thành Đoàn, các hội khảo sát hoàn cảnh của từng người. “Qua khảo sát, UBMTTQ TP. Vũng Tàu đã làm hồ sơ và sẽ hỗ trợ 12 người khuyết tật, khó khăn, mỗi người được tặng 5-20 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khảo sát, trao vốn, tạo sinh kế để người khuyết tật, người khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, bà Mai Ngọc Oanh nói.

Bài, ảnh: THI PHONG