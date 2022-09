Chuẩn bị phương án chống ngập

Để chủ động ứng phó với khả năng mưa to trên diện rộng do ảnh hưởng của bão Noru, Công ty CP Khoa học-Công nghệ Việt Nam (Busadco) đã xây dựng phương án chống ngập úng trên địa bàn tỉnh.

Busadco vận hành thử mở cửa xả Bãi Trước trước khi bão Noru đổ bộ có khả năng gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Tập trung cho các điểm nóng

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của bão Noru, trong 2 ngày 25 và 26/9 khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 14-24mm, riêng TP. Bà Rịa có tổng lượng mưa 100,8mm. Dự báo từ ngày 27 đến ngày 29/9, khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mưa tăng lên so với những ngày qua, có nơi mưa to và rất to kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó, ngập úng cục bộ có khả năng xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tại những khu vực thấp trũng, khu vực thoát nước chậm.

Ông Tôn Thất Kha, Phó Tổng Giám đốc Busadco cho biết, công ty đã xây dựng phương án chống ngập riêng và khẩn cấp để ứng phó với mưa bão. Tại TP. Vũng Tàu, Busadco ghi nhận có 17 điểm ngập úng cục bộ và 4 điểm thoát nước chậm. Các điểm thường xuyên ngập sâu gồm: Lưu vực Bãi Trước; lưu vực kênh Bến Đình; lưu vực hồ Bàu Trũng; lưu vực hồ Rạch Bà; đường 30/4 (đoạn từ giao lộ Lê Quang Định đến Nguyễn Hữu Cảnh); đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ Phạm Văn Dinh đến Nguyễn Hữu Cảnh) và ngã ba Bến Nôm giao Hàn Thuyên. Tại các điểm ngập sâu này, Busadco bố trí nhân lực túc trực liên tục khi mưa lớn để lật tấm đan, vớt rác và hướng dẫn người tham gia giao thông tránh các khu vực ngập sâu gây nguy hiểm.

Busadco cũng bố trí công nhân túc trực tại các tuyến đường có nguy cơ ngập cao nếu mưa lớn như Lê Lợi, 3/2, Thùy Vân, Hạ Long - Quang Trung, Bacu, Hoàng Hoa Thám, Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Hoàng Diệu, ngã năm Lê Hồng Phong, ngã ba Thống Nhất mới, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Hữu Cảnh… Đồng thời cử đội kiểm tra, bơm nước kịp thời các hẻm bị ngập do chưa có hệ thống thoát nước như hẻm 74 Thắng Nhì, 105/37 Lê Lợi, 115 Lê Lợi, 57 Hoàng Việt…

Tại TP. Bà Rịa và các huyện, thị, phạm vi ngập úng nhỏ hơn nhưng công ty vẫn bố trí nhân sự ứng trực 24/24, sẵn sàng khơi thông dòng chảy và bảo đảm tiêu thoát nước sớm.

Mở cửa xả trong tình huống khẩn cấp

Busadco đã huy động gần 300 cán bộ và công nhân tham gia phòng chống ngập úng do ảnh hưởng bởi bão Noru. Công nhân được phân công trực tại các điểm thường xuyên thoát nước chậm và các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh, nhất là TP. Vũng Tàu. Ngoài ra, công ty còn cử công nhân trực lật tấm đan, vớt rác các giếng tách dòng; trực tại các hệ thống thoát nước dọc kênh chính và các hồ điều hòa như hồ Á Châu, hồ Bàu Trũng, hồ Bàu Sen, hồ Rạch Bà…

Bên cạnh đó, Busadco cũng có giải pháp lật tất cả các van lật tự động trên địa bàn TP. Vũng Tàu tại các vị trí đường Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Tôn Đức Thắng, cửa xả Lê Lợi, hẻm 119 Hoàng Hoa Thám, hẻm 80 và 100 Xô Việt Nghệ Tĩnh khi có mưa lớn để tiêu thoát nước. “Song song đó, chúng tôi cũng vận hành thử cống xả Bãi Trước trước khi bão đổ bộ. Trong trường hợp khẩn cấp, mưa quá lớn, nước từ các đường, khu đô thị tiêu thoát không kịp chúng tôi sẽ phát lệnh mở cửa xả”, ông Tôn Thất Kha nói.

Bài, ảnh: QUANG VŨ