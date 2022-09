9 địa phương cho học sinh nghỉ tránh bão Noru

Gia Lai, Bình Định và 7 địa phương khác đã cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão Noru.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước cơn bão số 4 (Noru), Sở GD&ĐT Kom Tum cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới.

Học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghỉ học trong hai ngày 27 và 28/9 để đảm bảo an toàn trước siêu bão Noru. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học trên địa bàn chủ động cắt tỉa cây xanh, gia cố đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục, trường học, lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ đến vị trí cao ráo để tránh hư hại.

Sở GD&ĐT Bình Định cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ở tỉnh này cho học sinh, học viên nghỉ học từ ngày 27/9 cho đến khi có thông báo mới.

Sở yêu cầu nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh nhắc nhở con em tuyệt đối không ra khỏi nhà khi mưa, bão đến; không tắm biển, không chèo bè, vớt củi, không qua các đoạn đường ngập nước sâu, chảy xiết; nhằm không để xảy ra thiệt hại về con người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông vừa ký quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ học hai ngày 27 và 28/9 để phòng tránh bão số 4. Ngay sau khi bão lũ tan, các địa phương khẩn trương tổ chức vệ sinh trường, lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại.

Tương tự, Sở GD&ĐT Phú Yên cũng chỉ đạo các trường học nắm chắc diễn biến bão số 4 để chủ động cho học sinh nghỉ học từ chiều 27/9 đến hết ngày 28/9 đảm bảo an toàn.

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi thông báo tạm dừng việc dạy và học trên địa bàn tỉnh từ ngày mai (27/9) đến khi có thông báo mới. Tỉnh này hiện có khoảng 280.000 học sinh và 19.000 giáo viên các cấp.

Sở yêu cầu các trường học huy động lực lượng chằng chống phòng, lớp, trường học, cắt tỉa cây xanh trong sân trường, chuyển tài liệu, thiết bị đồ dùng dạy học về nơi an toàn, tổ chức trực 24/24 giờ để nhận nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền về phòng, chống bão số 4.

Đồng thời, các trường cần phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp phòng, lớp học cho người dân vào tránh trú bão; không để học sinh, giáo viên, nhân viên ra ngoài khi bão đổ bộ.

Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão Noru từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới. Địa phương hiện có trên 354.000 học sinh thuộc 793 trường học.

Sở đề nghị các đơn vị triển khai chằng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và công trình xây dựng khác để phòng tránh gió bão làm tốc mái, ngã đổ; đồng thời di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và phương tiện kỹ thuật khác của đơn vị đến nơi an toàn để tránh ướt, hư hỏng; tắt hết thiết bị điện khi phòng không có người làm việc để đề phòng chập mạch điện nhằm đảm bảo an toàn trường học trong mưa bão.

Sau khi bão lũ tan, các trường khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cho phép hơn 170.000 học sinh các cấp nghỉ học từ 12h45 ngày 27/9 đến khi kết thúc hình thế thiên tai nguy hiểm.

Ngành giáo dục tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách từ chiều mai. Sở yêu cầu các trường học, đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ vật dụng thiết yếu, thực hiện ngay việc chằng chống, che đậy nhà cửa, phòng học, đặc biệt chú ý các nhà cấp bốn; khẩn trương di chuyển sách vở, máy móc đến vị trí an toàn... trước 12h ngày 27/9.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học từ chiều nay (26/9) cho đến khi có thông báo mới.

Riêng các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố sẽ theo dõi tình hình bão, liên hệ với chính quyền địa phương nơi trường đóng chân, chủ động quyết định thời gian cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn và các yêu cầu về phòng, chống bão.

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi công điện tới Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc chủ động ứng phó cơn bão Noru gần biển Đông.

