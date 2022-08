Sáng 31/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu trao chìa khóa (tượng trưng) của chiếc xe cứu thương cho bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu.

Xe cứu thương hiệu IVECO-DAILY-AMB, trị giá 1,2 tỷ đồng, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu, bên cạnh việc duy trì hoạt động ổn định, an toàn, BIDV còn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, BIDV Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 4,6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-ĐẠI HẢI