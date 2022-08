Huyện Đất Đỏ không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

Chiều 30/8, huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học 2021-2022, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các nhiệm vụ chủ yếu năm học được triển khai hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được duy trì. Tỷ lệ huy động cháu đi nhà trẻ so với nhóm tuổi đạt 33%; tỷ lệ huy động cháu đi mẫu giáo so với nhóm tuổi đạt 95,9%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,1%, tỷ lệ HS tiểu học đến trường đạt 99,9%, HS 6 tuổi vào lớp đạt 100%...

Năm học 2022-2023, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 đảm bảo tổ chức dạy và học an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao giáo dục thể chất cho HS mầm non, tiểu học, THCS huyện Đất Đỏ; đẩy mạnh các hoạt động thể thao gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

ĐÔNG HIẾU