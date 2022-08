Xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh, trật tự

Ngày 18/8, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022. Ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện, thị trấn Long Hải tham dự.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Thời gian qua, Công an thị trấn Long Hải đã chú trọng công tác vận động nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng công an địa phương. Đơn vị cũng đã tiếp nhận 53 tin có giá trị, giúp đơn vị trực tiếp và phối hợp thi hành lệnh bắt 5 đối tượng truy nã, 4 đối tượng truy tìm, làm rõ 10 vụ vi phạm hình sự với 21 đối tượng; xử lý 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Xây dựng các mô hình “Tổ an ninh tự quản”, “Phòng trọ an toàn”, “Tổ dân cư an toàn văn minh”, vận động người dân lắp đặt 33 camera, trong đó 16 camera phục vụ ANTT. Từ đó, địa phương dần kéo giảm tội phạm trật tự xã hội.

Ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho 10 cá nhân có thành tích trong phong trào

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trên địa bàn tỉnh nói chung và thị trấn Long Hải nói riêng đang từng bước phát triển vững chắc. Người dân đã tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cùng lực lượng chức năng, cũng như chung tay xây dựng lối sống lành mạnh tại địa phương.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh trao 10 phần quà cho 10 cá nhân tại thị trấn Long Hải có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN