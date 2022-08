Phòng CSGT-Công an tỉnh: Tặng 60 phần quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022) chiều 19/8, đoàn công tác của Phòng CSGT-Công an tỉnh đã dự ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ).

Tại ngày hội, đoàn đã tặng 60 phần quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các phần quà gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, mũ bảo hiểm, vở và dụng cụ học tập... với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT và các nhà hảo tâm đóng góp.

Phòng CSGT-Công an tỉnh tặng quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT cho biết, hoạt động này nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với học sinh và người dân trên địa bàn. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Cán bộ Phòng CSGT-Công an tỉnh đưa quà ra xe cho người dân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN