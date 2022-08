Những tấm gương miệt mài sáng tạo

Bằng tình yêu, niềm say mê công việc, những năm qua, các công nhân, kỹ sư tại BR-VT đã phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến để giúp DN, đơn vị phát triển. Chính từ những nỗ lực ấy, họ đã được ghi nhận và đề xuất khen thưởng, tuyên dương trong Phong trào Lao động giỏi- Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022 do LĐLĐ tỉnh tổ chức vào ngày 26/8 tới.

Anh Hoàng Minh An, Phó Quản đốc xưởng Amonia, Nhà máy Đạm Phú Mỹ trao đổi công việc với đồng nghiệp trong xưởng.

Luôn trăn trở tìm cái mới

Trong 13 năm làm việc, ông Hoàng Minh An (52 tuổi), Phó Quản đốc xưởng Amonia, Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm cho nhà máy. Ở xưởng Amonia, ông An được biết đến là người gỡ khó thành công những “ca khó” về kỹ thuật, là “cây sáng kiến” trong công việc.

Sáng kiến rút ngắn thời gian khởi động Nhà máy sau DBTT2021 bằng phương án sử dụng hệ thống H2 hiện hữu để tăng lưu lượng H2 (từ xe bồn) cấp cho Reforming trong quá trình khử xúc tác H2001 và khởi động nhà máy là một trong những ý tưởng độc đáo của ông An cùng anh em ở xưởng Amonia.

Ông An kể: “Năm 2021, trong lần bảo dưỡng tổng thể, sau khi hoàn thành chúng tôi đưa dây chuyền vào khởi động. Lần này chúng tôi có thay xúc tác mới cho thiết bị là H2001. Tuy nhiên, việc cung cấp lượng H2 không đáp ứng đủ cho toàn bộ dây chuyền để khởi động. Điều này dẫn đến nguy cơ kéo dài thời gian khởi động. Do vậy, chúng tôi suy nghĩ làm sao để rút ngắn thời gian khởi động”.

Đứng trước yêu cầu ấy, ông An cùng anh em trong xưởng tính toán, đề xuất chế tạo thêm đường ống tạm thời để cung cấp đủ lưu lượng H2 cho quá trình khởi động lại toàn nhà máy. Kết quả rút ngắn thời gian chạy máy từ 10-11 giờ, tiết kiệm gần 3 tỷ đồng/năm.

Ông An cho biết: “Là những người lao động sản xuất trực tiếp ở nhà máy, quá trình làm việc với máy móc luôn đặt ra những tình huống đòi hỏi chúng tôi phải tư duy, suy nghĩ tìm giải pháp tốt nhất. Làm sao sản xuất phải an toàn, hiệu quả; sản xuất ổn định dài ngày, tiết giảm định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, giảm năng lượng để góp phần giảm giá thành sản phẩm cho người tiêu dùng là những suy nghĩ thôi thúc chúng tôi không ngừng sáng tạo”.

Không đầu hàng khó khăn

Dẫn chúng tôi đi một vòng xưởng sản xuất, dừng lại ở khu vực vệ sinh hố gàu, kỹ sư Nguyễn Văn Hiệp (48 tuổi), Trưởng Toán điện Công ty CP Bà Rịa Secere cho biết, trước kia để vệ sinh hố gàu kho 06, 10B, 10C, 10D cần người xuống hố gàu đảo ống khí nén và chạy hệ thống gàu tải. Sau khi sạch sẽ liệu trong hố gàu, công nhân xuống chỉnh ống khí nén. Với quy trình này, mỗi hố gàu cần 4 công nhân vệ sinh trong 36 giờ.

Trăn trở, ông Hiệp đưa ra sáng kiến: “Lắp thêm van đảo chiều khi cần vệ sinh cho hố gàu kho 06, 10B, 10C, 10D”. Với sáng kiến này, khi muốn vệ sinh chỉ cần gạt van 1 bên thì sẽ tự điều chỉnh miệng xả cửa liệu bên dưới. Sau đó chạy hệ thống gàu tải cho đến khi sạch liệu bên trong tiếp tục chỉnh van về giữa và công nhân có thể vệ sinh bên trong hố gàu. Thời gian tiết kiệm mỗi năm của 4 hố gàu này là 1.664 giờ, tương đương gần 100 triệu đồng/năm.

Suốt 23 năm gắn bó với công việc, làm bạn với máy móc, ông Hiệp đã có nhiều sáng kiến, đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng cho công ty.

Lấy sáng tạo làm động lực

Cũng xuất phát từ thực tế công việc, ông Trần Thế An (45 tuổi), kỹ sư điện Xí nghiệp xe máy, Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu đã cho ra đời nhiều sáng kiến, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong các sáng kiến ấy phải kể đến sáng kiến “Khắc phục hiện tượng tắc nghẽn cát trên đường ống và vòi phun của hệ thống tưới nước tự động”.

Dự kiến ngày 26/8 tới, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương Lao động giỏi- Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn 2017-2022. Tại hội nghị, 99 cá nhân tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực có thành tích trong phong trào này sẽ được khen thưởng. Đây là dịp vinh danh các giá trị sáng tạo mà còn là bệ phóng giúp công nhân, kỹ sư thỏa những đam mê sáng tạo.

Ông An kể, hồ chứa nước tưới tự động do máy bơm nước từ giếng khoan khai thác nước ngầm đưa vào hồ. Trong quá trình bơm sẽ đưa vào hồ nước một lượng cát nhỏ. Khi hệ thống tưới tự động bơm nước từ hồ thì sẽ bơm theo nước và cát, lâu ngày làm tắc ống dẫn nước và làm hỏng các thiết bị tưới như vòi phun và đầu phun. Để khắc phục tình trạng này, ông An đề xuất cho xây hồ nước ngăn làm 2, một bên bơm nước vào đồng thời làm lắng cát, nước sau khi lọc cát sẽ chảy sang hồ thứ 2. Cách làm này giúp giảm 80-90% lượng cát đi vào đường ống khi máy hoạt động.

Giải pháp này không chỉ giúp tránh tình trạng tắc nghẽn đường ống dẫn nước, hạn chế hư hỏng thiết bị phun tưới, công nhân đỡ mất thời gian vệ sinh thiết bị tưới mà còn hỗ trợ mảng cây xanh phát triển tốt. Giải pháp này giúp đơn vị tiết kiệm 72 triệu đồng/năm.

27.987 đề tài, sáng kiến được công nhận

Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở nhiều lĩnh vực được đề xuất tôn vinh, khen thưởng. Báo cáo của LĐLĐ tỉnh cho biết, giai đoạn 2017-2022, có 32.921 đề tài, sáng kiến được đăng ký. Trong đó, 27.987 đề tài, sáng kiến tiết kiệm và làm lợi hơn 1.677 tỷ đồng được công nhận; 62 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh nhận định phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở từng ngành, cơ quan, DN, thu hút và tập hợp được trí tuệ của đội ngũ CNVCLĐ. Nhiều đơn vị đã có sự quan tâm, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng và có cơ chế khuyến khích sự sáng tạo của người lao động. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích của đội ngũ CNVCLĐ khi áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, DN. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các DN rất quan tâm đến cải tiến quy trình công nghệ, các giải pháp sáng kiến bảo đảm an toàn lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN