Công an xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa: Tặng 94 suất quà cho học sinh và hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 19/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Một tiết mục ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Tân Hưng.

Các đại biểu và nhân dân trên địa bàn xã Tân Hưng đã ôn kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 8 tháng đầu năm 2022.

Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh (bên trái) trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho ông Vũ Minh Khiêm, công an viên bán chuyên trách ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, ông Vũ Minh Khiêm, công an viên bán chuyên trách ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh, Công an TP. Bà Rịa và UBND xã Tân Hưng cũng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã năm 2022.

Ông Lê Văn Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hưng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã .

Đại diện Công an xã Tân Hưng trao tặng quà và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Dịp này, Công an xã Tân Hưng đã trao 4 suất quà (gồm xe đạp, tập vở, bình nước cá nhân) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn; 32 suất quà cho HS nghèo hiếu học và các hộ nghèo; 50 phần quà cho lực lượng cán bộ ấp, tổ tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ngoài ra, Công an xã Tân Hưng còn tổ chức đoàn đến thăm và trao 8 phần quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã (mỗi phần gồm 500 ngàn đồng tiền mặt).

Tổng trị giá quà tặng là 77,6 triệu đồng, do Công an xã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã tài trợ.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH - NHẬT LINH