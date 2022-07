Tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo và trẻ mồ côi

Chiều 21/7, Ban CHQS TP. Vũng Tàu tổ chức tặng 10 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch COVID-19 và hộ nghèo trên địa bàn.

Cụ thể, 5 trẻ mồ côi và 5 hộ nghèo được tặng sổ tiết kiệm gồm: bà Nguyễn Thị Cầu (SN 1940, ngụ 23/8, Phan Bội Châu, phường 2), ông Phạm Văn Hùng (SN 1958, ngụ 48/16/9, Nguyễn Trường Tộ, phường 3), ông Nguyễn Minh Hổ (SN 1948, ngụ 232/12/12, Bình Giã, phường 8), ông Nguyễn Công Linh (SN 1964, ngụ C1, Trần Cao Vân, phường 9), bà Huỳnh Thị Lệ (SN 1965, ngụ 1856/6A1, Võ Nguyên Giáp, phường 12), các em: Đoàn Ngọc Hùng (SN 2015, ngụ 29, Lê Lợi), Nguyễn Văn Mai Hoàng (SN 2006, ngụ 175/6/2, Lê Lợi), phường Thắng Nhì; Hoàng Trần Quốc Minh (SN 2009, ngụ 268/2/11/14, Trần Phú, phường 5); Phạm Ngọc Thúy Vy (SN 2011, ngụ 81, Phước An, phường 11); Lâm Thị Tường Vy (SN 2011, ngụ 542/7/2, Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh).

Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng do Ban CHQS TP. Vũng Tàu vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tài trợ.

ĐOÀN MINH