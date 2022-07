Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chiều 4/7, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 Ban chỉ đạo thi Quốc gia chủ trì Hội nghị kiểm tra trực tuyến công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng

Báo cáo đoàn kiểm tra, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định, đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi, chuẩn bị cho khâu coi thi đã sẵn sàng.

Theo bà Châu, Sở GD-ĐT đã cử người tham gia đầy đủ các Hội nghị triển khai Kỳ thi, tập huấn công tác coi thi, chấm thi trắc nghiệm do Bộ GD-ĐT tổ chức và tổ chức tập huấn quy chế thi tốt nghiệp THPT cho toàn thể lãnh đạo cốt cán, các đơn vị trực thuộc để tổ chức áp dụng ngay trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để tập dượt, rút kinh nghiệm.

Căn cứ phương án thi và văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp, Ban thư ký của Hội đồng thi THPT; hướng dẫn lãnh đạo các trường THPT, TTGDTX chủ động phổ biến, tập huấn lại Quy chế, văn bản thi của Bộ cho GV và HS, đồng thời ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn công tác ôn tập, phân công kiểm tra chéo hồ sơ, xây dựng khung kế hoạch chi tiết cho từng nội dung theo khung thời gian của Bộ GD-ĐT để các đơn vị theo dõi thực hiện.

Đặc biệt, trong công tác tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp, Sở GD-ĐT đã tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương thức trực tuyến. hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đến nay, Sở GD-ĐT đã thực hiện chia phòng thi, đánh số báo danh, in cấp giấy báo thi, phiếu ảnh thí sinh dự thi theo đúng kế hoạch của Bộ.

Bên cạnh đó, kế hoạch sao in đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi được xây dựng cụ thể, chi tiết. Sở GD-ĐT đã chủ động phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh tổ chức thực hiện để bảo đảm tuyệt đối an toàn, theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT đã điều động 1.809 cán bộ, GV, nhân viên tham gia coi thi, trong đó có 47 chiến sĩ công an phối hợp bảo đảm an ninh tại 23 điểm thi. Đồng thời rà soát nhân sự, thành lập Ban chấm thi.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, phối hợp Thanh tra tỉnh thành lập Tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; thành lập đoàn thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD-ĐT. Sở cũng sẽ hỗ trợ 80 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm và Trường ĐH BR-VT thanh tra việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh theo ủy quyền của Bộ GD-ĐT.

ÔNG TRẦN VĂN TUẤN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP THPT CẤP TỈNH NĂM 2022 Phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra sự cố Sở GD-ĐT và các địa phương, sở ban ngành có liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên cơ sở phát huy những kết quả, kinh nghiệm tổ chức kỳ thi những năm trước, cố gắng không để xảy ra sự cố. Cán bộ, GV làm công tác thi cần quán triệt, tuyên truyền thí sinh chấp hành nghiêm quy chế thi, quy định về việc đeo khẩu trang. Cùng với đó, lực lượng Công an cần tăng cường phối hợp với ngành giáo dục để phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ thí sinh, hỗ trợ vận chuyển đề thi, bài thi tới các điểm thi trên địa bàn. Song song đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế.

Chú trọng bảo mật đề thi

Tại buổi làm việc, đại diện Thanh tra Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, các Hội đồng thi cần quan tâm hơn nữa tới việc bảo mật đề thi. Trước hết, trong công tác in sao phải bảo đảm các yêu cầu về mặt kỹ thuật, cơ sở vật chất, quy trình, từng cán bộ phải tuân thủ triệt để chức trách, nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, các Hội đồng thi phải xây dựng phương án vận chuyển đề thi sao cho chặt chẽ. Đặc biệt, cần quán triệt thí sinh, cán bộ coi thi về trách nhiệm bảo mật đề thi trong quá trình làm bài, không để xảy ra lộ, lọt đề thi, dẫn tới bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, các Hội đồng thi cần chuẩn bị nhân sự bảo đảm số lượng, chất lượng, tập huấn, quán triệt để cán bộ, GV, các lực lượng phối hợp làm công tác thi nắm chắc quy trình, hiểu rõ và làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc ghi nhận sự nỗ lực các địa phương trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đồng thời nhận định, đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi.

Tuy nhiên, trên tinh thần thận trọng, không chủ quan, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở tất cả các khâu, kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, tồn tại để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi năm nay có một số quy định mới nên các địa phương cần phổ biến, tập huấn kỹ để thực hiện cho tốt. Đơn cử như việc bố trí khu vực bảo quản đồ dùng cá nhân phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 25 m nhằm tránh gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Bên cạnh việc bố trí khu vực bảo đảm theo yêu cầu, cần có phương án tránh nhầm lẫn, thất lạc đồ dùng, vật dụng của thí sinh… ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cho các buổi thi kế tiếp. Năm nay, thí sinh nhiễm COVID-19 nếu có nguyện vọng vẫn được dự thi. Do đó, các Hội đồng thi cần tính toán phương án thực hiện, bố trí phòng thi dự phòng, vật tư y tế và có đội ngũ cán bộ coi thi đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng lưu ý, ngày 6/7 thí sinh sẽ tới điểm thi làm thủ tục dự thi. Lúc này, cán bộ làm công tác thi phải phổ biến kỹ quy chế để hạn chế vi phạm như việc mang các đồ dùng không được phép, điện thoại đi động vào phòng thi. Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phương án ứng phó với thời tiết bất thường trong mùa mưa bão và xây dựng các kịch bản chi tiết để xử lý các tình huống bất thường phát sinh để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc và bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Kỳ thi năm nay, tỉnh BR-VT thành lập 1 Hội đồng thi tốt nghiệp THPT có mã số là 52. Hội đồng thi gồm các ban: in sao đề thi, giao đề thi, coi thi, chấm thi thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế và công văn hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Toàn tỉnh có 12.713 thí sinh dự thi tại 23 điểm thi với 545 phòng thi chính thức. Nhân sự được huy động làm công tác thi là trên 2.000 người.