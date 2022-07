Sẵn sàng "Tiếp sức mùa thi"

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. Toàn tỉnh có 23 điểm thi chính thức và 8 điểm thi dự phòng. Để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi, Tỉnh Đoàn triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh về chương trình.

•Phóng viên: Thưa anh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” như thế nào?

- Anh Nguyễn Minh Triết: Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2022, đoàn cơ sở các cấp đã chuẩn bị chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại địa phương, cao điểm là từ ngày 1/7 đến ngày 9/7. Theo đó, trước kỳ thi, đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để thí sinh nắm rõ yêu cầu, quy chế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyên truyền cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 đến tất cả thí sinh dự thi; tập trung tuyên truyền về cổng thông tin của chương trình tại địa chỉ: http://tiepsucmuathi.vn. Đoàn cơ sở các cấp cũng triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh; phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn tâm lý phòng thi “Tâm lý vững - Điểm số cao” cho HS; tư vấn kỹ năng ôn thi hiệu quả, tự tin, giữ gìn sức khỏe để tham gia kỳ thi tốt nhất. Đồng thời, triển khai các mô hình tình nguyện trực tuyến qua cổng thông tin trực tuyến kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ trợ về nội dung: ôn thi, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi…

Tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi” động viên, phát nước miễn phí cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

•Những hoạt động chính của chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay là gì, thưa anh?

- Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Hội Sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh thành lập 23 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với gần 530 thành viên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn thành lập 23 đội hình “Hoa phượng đỏ” phối hợp với các đội “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ, chăm lo tốt nhất cho thí sinh, phụ huynh; tuyên truyền rộng rãi trang fanpage Tôi yêu công tác Đoàn-Hội-Đội và số hotline hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ thí sinh như: nước uống, dụng cụ học tập, nón… đã hoàn tất. Tỉnh Đoàn giao Huyện, Thị, Thành Đoàn phối hợp với Công an địa phương xây dựng đội hình bảo đảm an ninh tại các điểm thi và nút giao thông trọng yếu; hỗ trợ an ninh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Các đội hình sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khi cần như: đưa đón thí sinh bị bệnh, thí sinh bị tai nạn đến điểm thi; hỗ trợ thí sinh đi thi muộn; hỗ trợ điểm ăn vệ sinh, an toàn cho thí sinh và gia đình thí sinh; phát nước uống, khẩu trang, dụng cụ học tập, bút cho thí sinh...

Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tư vấn tâm lý cho HS Trường THPT Phú Mỹ trong chương trình Tư vấn “Tâm lý vững - Điểm số cao” do Tỉnh Đoàn tổ chức.

•Để chương trình đạt hiệu quả, công tác tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên đã được thực hiện như thế nào, thưa anh?

- Các tình nguyện viên được tuyển chọn có sức khỏe, ý thức kỷ luật tốt; phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng người, tránh chồng chéo; phân ca trực luân phiên nhằm bảo đảm sức khỏe cho tình nguyện viên và phát huy hiệu quả cao nhất trong hỗ trợ thí sinh...

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, kiến thức cho các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi” năm 2022. Qua đó, trang bị kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh tại điểm thi như: phân luồng giao thông, hướng di chuyển ổn định, trật tự, an toàn; thông tin kỳ thi THPT quốc gia, thông tin về quy định, quy chế thi, quy định của đội hình tình nguyện; các phương pháp hỗ trợ thí sinh về phòng thi, hỗ trợ di chuyển cho thí sinh khuyết tật, gặp nạn đến phòng thi.

Công tác tập huấn cũng tập trung hướng dẫn cho tình nguyện viên về kỹ năng chống nắng nóng, sốc nhiệt, cấp cứu tạm thời khi có thí sinh có bất thường về sức khỏe, hỗ trợ thí sinh đến muộn; kỹ năng tuyên truyền, truyền thông Chương trình “Tiếp sức mùa thi” trên không gian mạng xã hội nhằm nhân rộng, lan tỏa chương trình đến cộng đồng.

•Thưa anh, với những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thí sinh dự thi tại huyện Côn Đảo, công tác tiếp sức mùa thi được triển khai như thế nào?

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Huyện Đoàn Côn Đảo thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tại huyện đảo.

Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo cho các Huyện, Thị, Thành Đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng xa; HS mồ côi cha mẹ, khuyết tật, HS nghèo vượt khó, HS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo… Cụ thể là vận động các nguồn lực hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những suất học bổng, cũng như triển khai hoạt động đưa đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, thí sinh khuyết tật, với phương châm không để thí sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể tham gia dự thi.

•Xin cảm ơn anh!

NGỌC BÍCH

(Thực hiện)