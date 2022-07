Gần 13 ngàn thí sinh làm thủ tục dự thi THPT

Ngày 6/7, khoảng 12.737 thí sinh trên địa bàn tỉnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cụ thể, ngày 6/7, buổi sáng, tại các điểm thi họp cán bộ làm công tác coi thi; buổi chiều thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Tiếp đó, ngày 7/7, buổi sáng, thí sinh dự thi bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút) bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Buổi chiều thí sinh dự thi bài thi Toán (thời gian 90 phút) bắt đầu từ 14 giờ 20 phút.

Ngày 8/7, buổi sáng, thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) (thời gian 50 phút/môn thi thành phần), bắt đầu từ 8 giờ 30 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi bài thi Ngoại ngữ (thời gian 60 phút) bắt đầu từ 14 giờ 20 phút.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh giáo dục thường xuyên (GDTX) dự thi 3 bài thi, gồm: 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) do thí sinh tự chọn để xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh GDTX có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH. Riêng thí sinh tự do được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Theo Bộ GD-ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ quy định. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; không bao gồm các nội dung được tinh giản nhằm phục vụ dạy và học ứng phó dịch COVID-19 mà Bộ GD-ĐT đã công bố.

* Ngày 5/7, huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị rà soát toàn bộ kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện tới các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại huyện Xuyên Mộc bố trí 4 điểm thi tại các trường: THPT Xuyên Mộc, THPT Phước Bửu, THPT Hòa Bình và THPT Hòa Hội với 1.644 thí sinh là HS các trường THPT, Trung tâm GDTX huyện Xuyên Mộc và thí sinh tự do.

Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn tại các điểm thi trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc yêu cầu: các ngành liên quan, các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho kỳ thi; tăng cường thời lượng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi; Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, nhất là hệ thống điện, nước và chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện dự phòng; triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; an toàn giao thông trước, trong và sau Kỳ thi.

Phòng y tế phối hợp với Trung tâm y tế huyện hướng dẫn các điểm thi xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh; tăng cường, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực thi để diệt muỗi, phòng chống sốt xuất huyết. Cùng với đó, Đoàn thanh niên huyện tiếp tục duy trì việc tiếp sức mùa thi; Điện lực Xuyên Mộc đảm bảo nguồn điện thông suốt phục vụ kỳ thi; UBND các xã, thị trấn có điểm thi phối hợp với các ngành đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn…

HOÀNG DƯƠNG - NGUYỄN THẮNG