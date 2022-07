Dự báo thời tiết thuận lợi trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT

Tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh BR-VT, dự báo trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (6-9/7), thời tiết khu vực tỉnh BR-VT khá thuận lợi. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, thấp nhất 24-26 độ C. Riêng ngày 9/7, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, thấp nhất 24-26 độ C.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại Điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu (ảnh minh họa). Ảnh: KHÁNH CHI

Cụ thể, trong ngày 6/7, mây thay đổi đến nhiều mây; ngày nắng, có lúc gián đoạn; chiều (sau 14 giờ) đến tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 7/7, mây thay đổi; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 8/7, mây thay đổi; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 9/7, mây thay đổi đến nhiều mây; ngày nắng gián đoạn; chiều, tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

NGUYỄN THI