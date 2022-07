Bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lực lượng công an đã sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại cổng trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP. Vũng Tàu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022-2023.

Thượng tá Phùng Thị Thảo, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh cho biết, công tác bảo đảm an ninh, an toàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần tổ chức thành công kỳ thi THPT năm 2022. Vì thế, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống về ANTT, PCCC, trật tự an toàn giao thông, không để bị động, bất ngờ.

Theo đó, lực lượng công an sẽ cắt cử lực lượng bảo vệ ngay từ vòng 1 (vòng in sao đề thi); tổ chức bảo vệ, giám sát 3 vòng độc lập đối với Hội đồng in sao đề thi; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn 24/24 giờ tại các điểm thi. Đồng thời, phối hợp với Sở GD-ĐT triển khai phương tiện, thiết bị hiện đại giám sát toàn bộ khu vực phòng in sao đề thi cũng như thiết bị in sao đề, người, phương tiện đưa vào khu vực trên.

Ở mỗi điểm thi, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương cử 2 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ bên trong khu vực thi và có kế hoạch bố trí lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự cũng như công an các xã, phường, thị trấn bảo đảm ANTT bên ngoài khu vực thi.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác vận chuyển đề thi và bài thi, Công an tỉnh đã giao các xe đặc chủng cho 9 tổ để vận chuyển bài thi, đề thi. Trên mỗi xe đều bố trí CBCS cùng các công cụ hỗ trợ tham gia nhận từ Hội đồng thi đến các điểm thi và chuyển giao các bài thi về Hội đồng chấm thi.

Riêng vận chuyển đề thi, bài thi ở huyện Côn Đảo, Công an tỉnh cũng đã cử cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở GD-ĐT trực tiếp đưa đề thi ra đảo thông qua đường hàng không. Quá trình bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tại huyện đảo được thực hiện 24/24 giờ cho đến khi kỳ thi kết thúc.

Công tác chống gian lận thi cử trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi cũng được Công an tỉnh hướng dẫn, quán triệt cho các CBCS tham gia bảo vệ kỳ thi kỹ năng nghiệp vụ, quan sát đối với những trường hợp sử dụng công nghệ cao đưa vào phòng thi, cũng như các trường hợp thi thuê, thi hộ, thi kèm. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tập trung, rà soát, nắm tình hình kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các cơ sở photocopy cũng như các đối tượng có hành vi buôn bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong thi cử, đối tượng bán đề giả, tung tin thất thiệt trên không gian mạng gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

Cùng với đó, trước kỳ thi, Công an tỉnh đã tham mưu cho Sở GD-ĐT phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ coi thi, PH, HS không được vi phạm quy chế thi. Nếu vi phạm tùy mức độ có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Lê Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh cho biết, trước trong và sau các ngày thi, PC08 và các địa phương sẽ tập trung lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt cho thí sinh đến dự thi theo đúng quy định. Đồng thời, kịp thời phát hiện các trường hợp thí sinh gặp sự cố trên đường để dùng xe chuyên dụng đưa đến điểm thi kịp thời.

