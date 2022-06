Đề thi nhẹ nhàng, thí sinh vừa mừng vừa lo

ÔNG NGUYỄN VĂN BA, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT 260 lượt TS vắng mặt trong 2 buổi thi Trong 2 ngày vừa qua, kỳ thi cơ bản diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế trong tất cả các khâu. Riêng ngày 8/6, buổi sáng có 123 TS vắng, buổi chiều có 137 TS vắng mặt, trong đó có 3 TS vắng vì lý do sức khỏe, còn lại không rõ lý do; không có TS, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Tất cả điểm thi đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và các phương án để tổ chức kỳ thi, các lực lượng làm công tác thi đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng ở cả vòng trong và vòng ngoài để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thuận lợi.