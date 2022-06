Bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội

Ngày 8/6, Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình bà Thiềm Thị Yến (ấp Hội Mỹ, xã Phước hội, huyện Đất Đỏ) từng tham gia lực lượng An ninh Long Khánh, là hội viên CLB Công an hưu trí huyện Đất Đỏ.

Sau hơn 1 tháng xây dựng, căn nhà có diện tích 50m2 đã hoàn thành gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh. Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí hơn 210 triệu đồng (CLB Công an hưu trí vận động 70 triệu đồng, Quỹ an sinh xã hội Công an 10 triệu đồng, Phòng Hậu cần Công an tỉnh 95 triệu đồng, Công an huyện Đất Đỏ hỗ trợ vật tư trị giá hơn 17 triệu đồng và một số mạnh thường quân khác).

Tại buổi bàn giao nhà, đại diện công an các đơn vị, địa phương, CLB Công an hưu trí tỉnh, Ban liên lạc An ninh Bà Rịa - Long Khánh và các mạnh thường quân đã gửi tặng gia đình bà Yến nhiều phần quà thiết thực.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - HUY NA