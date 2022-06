Thí sinh nhẹ nhàng qua môn thi đầu tiên

Ngày 7/6, hơn 15 ngàn thí sinh (TS) đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn thi đầu tiên-Ngữ văn. Ngày thi đầu tiên cơ bản diễn ra an toàn, nghiêm túc, đề thi được đánh giá là vừa sức, bám sát chương trình học.

Các em HS tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi vào phòng thi. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Lo lắng, hồi hộp

Chưa tới 7 giờ sáng, hàng chục ngàn TS đã có mặt tại 28 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Hồi hộp, lo lắng là tâm lý chung của nhiều “sĩ tử” khi đứng trước kỳ thi quan trọng mang tính chất bước ngoặt này. Kỳ thi năm nay, số lượng TS đăng ký dự thi tăng đột biến, lên tới hơn 15 ngàn em. Trong khi toàn tỉnh chỉ có 11.725 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Như vậy, “cuộc đua” giành “tấm vé vàng” vào trường công lập càng trở nên khốc liệt khi số TS bị loại lên tới gần 3.500 em.

Đặc biệt tại TP. Vũng Tàu, số lượng TS đăng ký dự thi của tất cả các trường trên địa bàn đều vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh. Đơn cử, tại Trường THPT Trần Nguyễn Hãn, số lượng NV1 là hơn 1.000 TS, NV2 là 1.753 TS, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 625 em. Hay tại Trường THPT Vũng Tàu, chỉ tiêu tuyển sinh là 760 em nhưng lại có 549 TS NV1 và 604 TS NV1 có thi chuyên; Trường THPT Nguyễn Khuyến có hơn 930 NV1 và 1.565 NV2.

Em Võ Vy Thanh (HS lớp 9.8, Trường THCS Nguyễn An Ninh) dự thi tại điểm thi THPT Vũng Tàu cho biết, dù 4 năm THCS em đều đạt danh hiệu HS giỏi, điểm trung bình cả 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh đều trên 8,0 nhưng em vẫn rất lo lắng sẽ rớt khỏi công lập. “Em đăng ký NV1 vào Trường THPT Vũng Tàu, NV2 vào THPT Trần Nguyên Hãn. Tỷ lệ chọi vào Trường THPT Vũng Tàu không quá cao nhưng TS dự thi đều là những HS giỏi trên khắp thành phố nên sẽ rất khó khăn. Nếu không đậu được NV1, em sợ mình cũng không có cơ hội với NV2 vì số lượng TS đăng ký vào Trường THPT Trần Nguyên Hãn quá đông”, Vy Thanh nói.

Còn tại các địa phương khác, dù số lượng TS đăng ký cũng đều vượt chỉ tiêu tuyển sinh nhưng áp lực thi cử có phần nhẹ nhàng hơn. Em Trần Bảo Quỳnh (HS lớp 9A8, Trường THCS Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) chia sẻ: “NV1 em đăng ký dự thi vào Trường THPT Xuyên Mộc, NV2 là Trường THPT Phước Bửu. Đến với kỳ thi này, em khá tự tin vì đã ôn luyện kỹ những kiến thức, dạng bài cơ bản. Dù không tránh khỏi sự hồi hộp trước kỳ thi nhưng em tin rằng nếu cố gắng hết sức em có thể đậu NV1”.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, ngày thi đầu tiên cơ bản diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Buổi thi môn Ngữ văn chiều 7/6, có 112 thí sinh vắng thi, trong đó có 3 HS đau ốm, số còn lại không rõ lý do. Trong quy chế tuyển sinh lớp 10 không có quy định đặc cách. Tuy nhiên, với các trường hợp đau ốm đặc biệt, phụ huynh HS có thể làm đơn kèm hồ sơ đề nghị xem xét.

Công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng

Trong ngày thi đầu tiên, tại các điểm thi, chúng tôi ghi nhận công tác tổ chức thi được thực hiện bài bản, đúng quy chế, với sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên làm công tác thi và lực lượng Công an, y tế, đoàn viên thanh niên nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn, ngay từ cổng trường, các chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông. Nhờ vậy, dù số lượng TS dự thi khá đông nhưng khu vực cổng trường khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ngay từ sáng sớm, hơn 40 tình nguyện viên đã có mặt tại trường để chỉ dẫn TS tới khu vực bảo quản vật dụng cá nhân, vị trí, sơ đồ phòng thi. Đặc biệt, khu vực giữa sân trường, HS của trường còn chuẩn bị sẵn tấm bảng lớn được trang trí bắt mắt với dòng chữ “Chúc sĩ tử 2007 thi tốt”. Ngay cạnh đó là những mẩu giấy nhớ nhiều màu sắc để các sĩ tử có thể ghi lại những cảm xúc của mình để giải tỏa bớt áp lực thi cử.

Tại Trường THPT Vũng Tàu, từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt để hỗ trợ TS sát khuẩn tay, hướng dẫn TS vào khu vực thi. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự làm công tác thi cũng có mặt đúng giờ để làm nhiệm vụ. Tại điểm thi này, ngoài 23 phòng thi chính thức, nhà trường còn bố trí thêm 2 phòng thi dự phòng cho 549 TS dự thi. Cô Nguyễn Thị Huế, trưởng điểm thi cho hay, tại điểm thi THPT Vũng Tàu, tất cả cơ sở vật chất đã được chuẩn bị chu đáo. Trong sáng 7/6, Hội đồng thi cũng quán triệt tới tất cả cán bộ, GV làm công tác thi quan tâm tới tâm lý HS, giúp các em có tâm thế thoải mái, tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng này.

Tương tự, điểm thi THPT Xuyên Mộc năm nay có hơn 360 TS đăng ký dự thi, được bố trí thi tại 15 phòng thi với 55 cán bộ, GV làm công tác thi. Bên ngoài điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an khu vực được bố trí để kịp thời hỗ trợ HS. Các em HS được phụ huynh đưa đến điểm thi từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Thầy Võ Thanh Minh, trưởng điểm thi cho biết, các cán bộ coi thi trong hội đồng đã được quán triệt đầy đủ nội quy, quy chế để phổ biến cho các em HS. Năm học này, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không chỉ việc học tập mà cả tâm lý của HS cũng bị ảnh hưởng. Do đó, bên cạnh việc nhắc nhở cán bộ coi thi làm tròn nhiệm vụ, hạn chế tối đa những vi phạm không đáng có, Hội đồng thi còn quán triệt các thầy cô không tạo căng thẳng, áp lực cho các em.

Cô Phạm Thị Chung Thủy, GV Ngữ văn Trường THCS Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) nhận định, đề thi Ngữ Văn bám rất sát với chương trình, phù hợp với thực tế HS phải học online trong suốt một thời gian dài trong khi lượng kiến thức rất lớn. Tuy vậy, đề vẫn có sự phân hoá trình độ của HS ở câu hỏi số 2, số 3 phần đọc hiểu. Cô Thủy đánh giá câu nghị luận xã hội rất hay, khơi dậy được ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ của HS. Ở câu này, các em cần nêu được cách hiểu thế nào là ước mơ, ước mơ có ý nghĩa như thế nào với bản thân và nêu những dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp. Đồng thời có thể liên hệ, mở rộng bằng việc phê phán những người sống không có ước mơ hoặc bỏ dở ước mơ của mình, rút ra bài học, hành động cho bản thân. Ngoài ra, khi viết đoạn văn, cần có câu mở đoạn, kết đoạn ấn tượng, lí lẽ, lập luận chặt chẽ thì mới có thể đạt điểm cao. Còn ở câu nghị luận văn học, ngay từ đề bài, đề đã định hướng cho HS nội dung chính từng đoạn để HS dễ dàng hơn trong quá trình làm bài. Với đề bài này, HS phải biết gọi tên luận điểm (nội dung chính từng khổ). Trong quá trình phân tích, cần liên hệ với những tác phẩm khác cũng viết về mùa xuân, liên hệ ngắn với những khổ thơ sau đó và đánh giá nghệ thuật của hai khổ thơ đang phân tích. Từ suy nghĩ về mùa xuân đất nước của Thanh Hải, người viết cũng cần có sự liên hệ HS cần làm gì trong hoàn cảnh hiện tại.

Đề thi Ngữ văn vừa sức

Chiều 7/6, sau 120 phút làm bài, TS đã hoàn thành bài thi đầu tiên- Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với tâm trạng thoải mái, phấn khởi. Đa số TS nhận định đề thi môn Ngữ Văn vừa sức, bám sát chương trình học.

Em Đoàn Thiên Phương (HS Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Châu Đức) dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du cho biết: “So với đề thi thử, em thấy đề thi chính thức khá dễ. Với đề thi này, em rất tâm đắc với câu nghị luận xã hội về ước mơ của mỗi người. Em đã liên hệ với ước mơ của chính bản thân em và của bạn bè để làm dẫn chứng cho bài viết của mình. Em nghĩ rằng điều đó làm cho bài viết của em sinh động và chân thực hơn. Em dự đoán bài thi môn Ngữ Văn của em sẽ được trên 8 điểm”.

Cũng như Thiên Phương, Nguyễn Khánh Quỳnh (HS Trường THCS Quảng Thành, huyện Châu Đức) cũng khẳng định đề thi năm nay khá vừa sức. “Em rất tự tin với bài làm của mình. Đặc biệt, câu nghị luận xã hội bàn về ý nghĩa của ước mơ với mỗi người khiến em cảm thấy rất hứng thú. Em rất vui vì các thầy cô ra đề đã rất tâm lý. Đây không chỉ là một đề thi mà còn là cơ hội giúp chúng em khẳng định chắc hơn về định hướng và những cố gắng của bản thân cho tương lai”, Khánh Quỳnh nói.

Tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn, em Nguyễn Ngọc Như Huỳnh (HS Trường THCS Võ Trường Toản, TP. Vũng Tàu) bước ra khỏi phòng thi với gương mặt hồ hởi, tự tin. Như Huỳnh cho hay, với em phần đọc hiểu không quá khó. Còn phần làm văn, câu nghị luận xã hội viết về ước mơ của mỗi người rất thú vị và gần gũi. Với đề thi này, em được chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và ước mơ của mình. Còn câu nghị luận xã hội yêu cầu nêu cảm nhận về mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nước trong một khổ thơ của bài “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải) cũng là nội dung trọng tâm trong chương trình Ngữ văn lớp 9, đã được ôn tập rất kỹ nên em làm khá tốt. Với đề thi này, em tự tin đạt được khoảng 7 điểm.

