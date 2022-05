NỮ SINH LUẬN VỀ CẦU LÔNG: Giành học bổng 6 tỷ đồng

Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Quỳnh Như, HS lớp 12A1, Trường THPT Châu Thành, TP.Bà Rịa. Quỳnh Như đã khẳng định mình bằng thành tích học tập xuất sắc cũng như sự sôi nổi, nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội. Điều đó đã giúp em liên tiếp giành học bổng của 5 trường ĐH uy tín, trong đó có học bổng toàn phần học phí trị giá gần 6 tỷ đồng của Trường ĐH Franklin & Marshall (Mỹ).

Quỳnh Như (giữa) và các thành viên trong CLB STEM Trường THPT Châu Thành quyên góp, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Bài luận ấn tượng

“Cầu lông là nguồn sống của tôi” là tiêu đề của bài luận cá nhân bằng tiếng Anh đầy ấn tượng của Quỳnh Như. Đây là yếu tố quan trọng giúp Quỳnh Như chạm tay tới ước mơ đạt được học bổng toàn phần (trị giá gần 6 tỷ đồng) ngành Khoa học máy tính và Kinh doanh của Franklin & Marshall - ngôi trường thuộc top 50 trường nghệ thuật tự do tốt nhất nước Mỹ (National Liberal Arts Colleges), đồng thời cũng là một trong những trường học giá trị nhất (Best Value Schools) tại quốc gia này.

Đối với Quỳnh Như một bài luận tốt là bài luận được viết bằng chính cảm xúc, suy nghĩ chân thực của bản thân và thể hiện được màu sắc, cá tính riêng. Và điều quan trọng nhất là chạm đến trái tim của người đọc. Để làm được điều đó, Quỳnh Như đã mất gần 5 tháng để thực hiện bài luận với những lần vắt óc suy nghĩ đề tài và hàng trăm bản nháp. Cuối cùng Quỳnh Như đã chọn viết về cầu lông, môn thể thao đã gắn bó với em trong suốt 8 năm qua - Một “người bạn” thân mà em cảm thấy không thể thiếu được trong cuộc sống của mình.

Môn thể thao này đã giúp Quỳnh Như rèn luyện sức khoẻ, được gặp gỡ nhiều người bạn mới và học cách phấn đấu vượt qua “bản thân của hiện tại”. Đồng thời, “người bạn” đặc biệt này cũng giúp em hiểu và thể hiện rõ nhất con người của mình, đó là “kiên trì, nhẫn nại, cố gắng theo đuổi đam mê đến cùng”, Quỳnh Như chia sẻ.

Trong bài luận, Quỳnh Như đã nói lên niềm yêu thích, tình cảm đặc biệt của bản thân dành cho bộ môn cầu lông và quá trình nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2021. Và rồi, em nhận ra rằng, khi HS đạt thành tích tốt trong các môn thể thao, những lời khen ngợi, cổ vũ cũng đến và ra đi nhanh chóng. Trong khi đó, nếu đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, các bạn HS giỏi lại được tuyên dương trước toàn trường và được tôn vinh như một biểu tượng của thành công.

Mặc dù, trong hai trường hợp nói trên, công sức và sự nỗ lực các em bỏ ra không thua kém gì nhau. Cô gái nhỏ đã bày tỏ nỗi trăn trở của bản thân và cũng là nỗi lòng của nhiều em HS có chung niềm đam mê với thể thao: “Tại sao cùng là thứ mà người ta phải nỗ lực hết mình mới có được mà thành tích học tập bao giờ cũng được ưu ái hơn các giải thưởng về thể thao?”.

Từ nỗi trăn trở ấy, cô học trò nhỏ Quỳnh Như đã quyết tâm trở thành “người kết nối những ước mơ”. Trong bài luận độc đáo của mình, em viết:

“Sau mùa hè đó, tôi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Ban đầu tôi chỉ tập trung vào giải thưởng mà không để ý đến giá trị đằng sau nó. Bây giờ tôi nhận ra rằng ai cũng có đam mê, nhưng họ không có một cộng đồng để giúp họ phát triển. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục trở thành người kết nối những ước mơ đó lại với nhau để tạo nên một cộng đồng tốt đẹp hơn”.

Nghĩ là làm, Quỳnh Như đã biến mong muốn của mình thành sự thực khi trở thành chủ nhiệm 3 CLB: Cầu lông, Khoa học-Kỹ thuật và STEM của trường. Em luôn cố gắng tổ chức những hoạt động bổ ích nhằm kết nối những bạn có chung ước mơ, đam mê và tạo ra một môi trường lành mạnh giúp bản thân và các bạn cùng nhau theo đuổi, phát triển sở trường, đam mê của bản thân.

Trong các cuộc thi hay các hoạt động của CLB, Quỳnh Như luôn là người lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thành viên, sắp xếp cho những thành viên có năng lực, kỹ năng còn hạn chế được trao đổi, luyện tập với những người có kinh nghiệm và thành tích tốt để cùng nhau tiến bộ.

“Em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể đem lại niềm vui cho mọi người, qua đó em cũng có cơ hội truyền tải đam mê của mình đến những người chung quanh và hơn cả, em được là chính mình”, Quỳnh Như giãi bày.

Quỳnh Như (bìa trái) từng tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật giành cho HS trung học và đạt giải ba cấp tỉnh.

Vượt qua những “thất bại tạm thời”

Để giành được “trái ngọt” như ngày hôm nay, ít ai biết rằng, Quỳnh Như đã từng bước qua không ít thất bại. Với mong muốn được học tập ở một nền giáo dục tiên tiến, gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè trên thế giới, trao đổi nền văn hóa và mở mang tầm hiểu biết của bản thân, Quỳnh Như ấp ủ ước mơ du học từ khi còn là cô bé HS lớp 8.

Em luôn nỗ lực tự tìm kiếm cho mình cơ hội để thực hiện ước mơ ấy. Thế nhưng, cô gái nhỏ Quỳnh Như phải nếm trải thất bại hết lần này đến lần khác, từ việc “trượt” học bổng ASEAN trong 2 năm liền cho tới việc không đạt mức học bổng như mong muốn tại UWC (Trường Thế giới Liên kết), Vinschool cho tới nhiều chương trình học bổng khác dù kết quả học tập trung bình khi đó đạt 9,7/10 và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Một thất bại “đáng kể” khác là việc Quỳnh Như không thi đậu vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn…

Song, không từ bỏ ước mơ và luôn tin vào chính mình, Quỳnh Như luôn lấy những thất bại của mình làm động lực để tiếp tục cố gắng: “Điều gì càng khó khăn, em càng quyết tâm phải làm bằng được!”. Đứng lên từ những “thất bại tạm thời”, Quỳnh Như tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Đối với Quỳnh Như, kỷ luật bản thân là chìa khóa giúp em hoàn thành tốt mọi việc. Trong học tập hay các hoạt động ngoại khóa, em đều lập cho mình một thời gian biểu khoa học và tuân thủ một cách nghiêm túc. Đối với các môn học trên lớp, Quỳnh Như luôn cố gắng cân bằng điểm số và hoàn thành bài tập thầy cô giao một cách tốt nhất. Ngoài ra, em còn chịu khó đọc thêm sách tham khảo, tìm tài liệu trên mạng và tích cực trao đổi, học hỏi từ thầy cô, bạn bè.

Ngoài thời gian học, Quỳnh Như còn dành thời gian cho bộ môn cầu lông yêu thích và tham gia nghiên cứu các dự án có ích cho cộng đồng như dự án thùng rác ngầm tự động, máy phun thuốc trừ sâu tự động, tiếng trống trường tự động… Đồng thời, Quỳnh Như còn là nghiên cứu sinh của chương trình Youth for Social Innovation và tổ chức phi lợi nhuận MiYork Research.

Tại đây, Quỳnh Như có cơ hội thực hiện dự án tâm đắc “Tác động của việc phân loại trường chuyên và thường đến tư duy học tập tích cực và tinh thần khởi nghiệp xã hội của HS THPT Việt Nam”.

“Khi thực hiện dự án này, em có cơ hội làm nghiên cứu, phỏng vấn, lắng nghe các bạn ở nhiều tỉnh khác nhau. Việc lắng nghe và chia sẻ làm mở rộng góc nhìn của em rất nhiều, giúp em làm quen được với rất nhiều người giỏi và tận tâm. Điều đặc biệt là dự án nghiên cứu này sẽ được tham khảo, sử dụng để đánh giá tình hình, hiện trạng giáo dục Việt Nam bởi các tổ chức giáo dục quốc tế”, Quỳnh Như hào hứng chia sẻ.

Nhắc về Quỳnh Như, thầy Nguyễn Văn Vượng, GV chủ nhiệm lớp luôn dành cho em những lời khen trìu mến: “Quỳnh Như là một HS thông minh, chăm chỉ, trung thực và rất có trách nhiệm với tập thể lớp. Em cũng là một lớp trưởng gương mẫu và là người đi đầu trong học tập và các hoạt động của trường lớp”.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa Quỳnh Như sẽ bắt đầu hành trình du học với ngành Khoa học máy tính và Kinh doanh. Trong thời gian này, Quỳnh Như đang tích cực tham gia các khoá học online liên quan đến ngành học và đọc thêm tài liệu. Đồng thời kết nối với các bạn HS cùng trường để chuẩn bị tốt nhất cho một hành trình mới.

KHÁNH HUYỀN