Trang trọng Lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 6/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự lễ tôn vinh. Ảnh: QUANG VINH

Tham dự lễ tôn vinh có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; và các ông: Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đại biểu đại diện cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thắp lên ngọn lửa ấm, tưởng niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19. Ảnh: BẢO KHÁNH

Các đại biểu thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19. Ảnh: QUANG VINH

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trong 2 năm qua, ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, thời gian qua, cùng với ngành y tế, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng tại địa phương đã tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch tại cộng đồng; khu cách ly tập trung, khu điều trị COVID-19... Ngành y tế cũng đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, BV Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh triển khai lực lượng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ tôn vinh. Ảnh: QUANG VINH

Toàn tỉnh đã có hơn 2.300 y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia công tác; 5.750 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự tham gia công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó là các lực lượng tham gia tại địa phương: 3.927 tổ COVID cộng đồng với 9.420 người; 1.202 tổ tự quản với 2.152 người; 84 trạm y tế lưu động với 630 người. Đồng thời, Bộ Y tế đã tăng cường đoàn cán bộ 8 người hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bộ Công an và Quân Khu 7 đã kịp thời hỗ trợ cho tỉnh 252 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang để tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đoàn Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Y tế tỉnh Yên Bái và tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hỗ trợ...

Tiến sỹ Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Quy Nhơn, Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế tại BR-VT chia sẻ những kỷ niệm trong thời gian sát cánh cùng tỉnh chống dịch. Ảnh: BẢO KHÁNH

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được giao lưu với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, họ là những tuyến đầu, là những người đầu tiên có mặt trong công tác phòng, chống dịch đó là các y bác sĩ, đó là bộ đội, công an... với những chia sẻ xúc động và chân thực nhất về công tác phòng, chống dịch mà họ đã trải qua.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các DN, đơn vị có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BẢO KHÁNH

Cũng tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen cho 6 tập thể có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 39 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo tỉnh cũng đã trao thư cảm ơn của UBND tỉnh đến đại diện 8 đoàn chi viện cho tỉnh trong thời gian cả tỉnh chung tay chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Thư Cảm ơn của UBND tỉnh đến đại diện các đoàn chi viện cho BR-VT trong thời gian cả tỉnh chung tay chống dịch. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: BẢO KHÁNH

Phát biểu tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh bày tỏ lòng trân quý và tri ân những đóng góp, cống hiến của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, thành tâm chia sẻ với những mất mát đau thương không gì bù đắp được đối với những gia đình có người thân bị tử vong trong trận dịch này.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO KHÁNH

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go và thử thách vẫn còn tiếp diễn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, giữ vững thành quả về phòng, chống dịch và đẩy mạnh phát triển KT-XH; trước mắt chúng ta là những thách thức và yêu cầu cao, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có vai trò rất quan trọng của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là những cán bộ y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở...”.

