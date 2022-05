Cấp hơn 1.000 CCCD gắn chíp cho học sinh

Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, từ ngày 10/4 đến 6/5, Công an huyện đã thực hiện thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 1.000 HS. Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HS có đủ giấy tờ để bước vào các kỳ thi sắp tới, Công an huyện thành lập tổ triển khai cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử lưu động tại các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục cử cán bộ đến cơ sở để cấp CCCD gắn chíp cho công nhân viên đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp; hội viên hội phụ nữ công tác tại cơ sở và các đối tượng chính sách (người nghèo, cận nghèo, người có công…).

TRÍ NHÂN