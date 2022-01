Tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ, hội trong dịp Tết Nguyên đán

Chiều 14/1, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 528/UBND-VP về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 35/CT-TTg và Chỉ thị số 27-CT/TU, Kế hoạch số 202/KH-UBNDngày 7/12/2021 của UBND tỉnh.

Trong đó, đặc biệt chú trọng việc kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và dịch COVID-19; chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch COVID-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, an toàn.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đồng thời yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khuyến cáo toàn thể nhân dân hạn chế di chuyển ra khỏi tỉnh và nơi có dịch đang bùng phát khi không cần thiết.

Các đơn vị, địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cùng với phát huy vai trò hệ thống giám sát y tế, lực lượng công an xã, tổ COVID-19 cộng đồng và của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó linh hoạt, kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc phối hợp với các địa phương, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hướng dẫn, tư vấn việc điều trị F0 tại nhà bảo đảm theo yêu cầu của Bộ Y tế; nâng cao năng lực, chất lượng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trạm y tế lưu động, các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, oxy y tế, máy thở, giường cấp cứu và các điều kiện cần thiết... để bảo đảm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

TUỆ LÂM