Thủ tướng yêu cầu xem xét mở cửa trường học trở lại

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần có hướng dẫn cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp sớm nhất có thể. Trong ảnh: HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) đến trường học tập trực tiếp thí điểm 2 tuần trước Tết Nguyên đán. Ảnh: KHÁNH CHI

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngay hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương thống nhất có lộ trình cụ thể để mở cửa cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường học trở lại trên toàn quốc, báo cáo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kết quả và đề xuất cụ thể để xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cần phối hợp với Bộ TT-TT, các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội về việc mở cửa an toàn trường học trở lại. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương cho HS từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp an toàn sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sớm nhất có thể, nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vắc xin cho đối tượng từ 12-17 tuổi. Cùng với đó là việc chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn, phòng chống dịch COVID-19 để cho trẻ em, học sinh từ 5-11 tuổi đi học trực tiếp trở lại.

Đối với Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và tham khảo tổ chức WHO để báo cáo cấp có thẩm quyền về tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi; Chủ trì phối hợp với Bộ GD-ĐT hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục về biện pháp phòng, chống dịch cho trẻ em, HS đi học an toàn trở lại. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, ban hành tiêu chí xác định các cấp độ dịch trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng giao Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo, tọa đàm và truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội để HS, phụ huynh, người dân yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả.

HẢI BÌNH