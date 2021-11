Người dân đồng thuận cùng chính quyền

Dịch COVID-19 tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) diễn biến ngày một phức tạp. Trước tình hình đó, chính quyền TP.Vũng Tàu cũng như xã Long Sơn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để khẩn trương dập dịch trong thời gian sớm nhất. Người dân trên địa bàn đều đồng thuận, cùng chính quyền chống dịch.

Xe phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu cung cấp hàng cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Long Sơn.

Đồng bộ nhiều giải pháp khống chế dịch

Liên tục mấy ngày qua, xã Long Sơn vẫn là địa bàn có số lượng ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất của TP.Vũng Tàu. Hơn 200 ca nhiễm được ghi nhận trong hơn 1 tuần qua, trong đó, chủ yếu là các ca nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến chợ Long Sơn và các nhà thầu, công ty thuộc Tổ hợp hóa dầu miền Nam. Đáng lo ngại, ngày 18/11, xã Long Sơn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho gần 6.800 người dân và đã phát hiện 51 mẫu gộp dương tính. Lực lượng y tế địa phương đang thực hiện rã mẫu, thực hiện xét nghiệm PRC mẫu đơn để phát hiện, bóc tách F0.

Ông Đinh Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn nhận định, dịch COVID-19 dự kiến còn diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, chính quyền đang hết sức nỗ lực, vừa khống chế dịch vừa bảo đảm công tác an sinh, trật tự xã hội. Một trong những biện pháp để khống chế dịch là xã đã tập trung tiêm chủng để tăng độ bao phủ vắc xin cho toàn dân, tạo miễn dịch cộng đồng. Cụ thể, ngày 20/11, xã Long Sơn tổ chức tiêm 1.400 liều vắc xin mũi 2 cho người dân. Tiếp đó, ngày 21/11, xã tiêm vét hơn 200 liều vắc xin mũi 1 cho người dân chưa tiêm chủng. Tính đến ngày 20/11, có 99,6% người dân xã Long Sơn được tiêm vắc xin mũi 1 và 71,74% người tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Song song đó, xã Long Sơn sẽ tiếp tục lấy mẫu sàng lọc F0 trên diện rộng.

Để phòng, chống dịch, xã đã cho tạm dừng hoạt động chợ Long Sơn. Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Long Sơn lập 2 chốt tại cầu Ba Nanh và cầu Chà Và để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào xã. UBND xã Long Sơn đã lập 2 tổ công tác do 2 Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng để phản ứng nhanh, xử lý dịch 24/24 giờ. Công tác tuyên truyền cũng được xã triển khai tích cực. Xã đã kích hoạt 84 tổ COVID cộng đồng, mỗi tổ từ 4-5 người thường xuyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh, buôn bán thực hiện nghiêm các biện pháp “5K”, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe. Cùng với hệ thống loa truyền thanh, 4 loa tuyên truyền di động do các công chức TTVH-HTCĐ đảm trách cũng thường xuyên rảo quanh các khu dân cư, nhà trọ để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó các công ty, DN trên địa bàn cũng đồng lòng cùng chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch. Vừa qua, Công ty Hóa dầu Long Sơn đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 12.200 kỹ sư, công nhân tại các công trường để phát hiện F0 và truy vết F1. Nhằm bảo đảm an toàn và giúp giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung của địa phương, các F1 được Công ty bố trí cách ly tại nơi ở. Công tác y tế và các điều kiện vệ sinh, an toàn phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Chính quyền xã Long Sơn đã phối hợp với Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại 2 khu cách ly của Công ty. Ngoài ra, UBND xã đã chủ động làm việc Công ty Hóa dầu Long Sơn, yêu cầu Công ty tổ chức đưa đón công nhân bằng xe ô tô nhằm bảo đảm một cung đường hai điểm đến, hạn chế xe cá nhân.

Sớm lập các cơ sở thu dung F0 và F1 tại Long Sơn Ngày 22/11, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp ở Long Sơn, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Long Sơn. Qua kiểm tra thực tế, ông Mai Ngọc Thuận ghi nhận các ý kiến đề xuất của chính quyền TP.Vũng Tàu trong việc chuẩn bị các điều kiện, giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới; trong đó có việc trưng dụng Trường THCS Bạch Đằng làm cơ sở thu dung F0 và Trường TH Long Sơn làm cơ sở cách ly cho F1. Cả 2 trường học này đều nằm trên địa bàn thôn 10 (xã Long Sơn); có thể đủ chỗ tập trung cho khoảng 562 người. Được biết, hiện nay, ngoài giải pháp ứng phó của chính quyền, Công ty Hóa dầu Long Sơn và các nhà thầu nơi tập trung rất đông công nhân, lao động cũng đã lập cơ sở thu dung F0 (100 giường) và 1 cơ sở thu dung F1 gần 1.000 chỗ, tại khu vực dự án. Dự kiến hôm nay, 23/11, TP.Vũng Tàu sẽ tiến hành đợt lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 15.443 người dân và test nhanh cho gần 13.000 công nhân tại Dự án Hóa dầu Long Sơn.

Người dân đồng lòng cùng chính quyền

Dịch bùng phát mạnh tại Long Sơn khiến người dân lo lắng nhưng vẫn chủ động, nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Anh Lê Hữu Nam (thôn 1, xã Long Sơn) mở tiệm cắt tóc tại nhà. Nhưng gần 1 tuần nay, thấy tình hình dịch bệnh phức tạp nên anh đã chủ động đóng cửa tiệm. “Nhà tôi có con nhỏ, lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, tôi đã tạm nghỉ cắt tóc, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết và thực hiện các biện pháp “5K” khi đi mua lương thực, thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và vợ con”, anh Nam cho biết.

Không chỉ anh Nam mà với đa số người dân Long Sơn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đều chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Nhiều cửa tiệm tạm thời đóng cửa, hàng quán chỉ bán mang về, các cửa hàng tạp hóa đều chăng dây tạo khoảng cách tiếp xúc an toàn với khách. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (chủ tiệm tạp hóa tại thôn 1, xã Long Sơn) cho hay: “Nay dịch bùng phát mạnh nên người dân sợ ra đường, cửa hàng cũng vắng khách so với trước. Để hạn chế tiếp xúc với người ngoài, 1 tuần tôi chỉ nhập hàng vài lần. Tôi cũng chủ động phòng, chống dịch bằng cách chăng dây, tạo khoảng cách an toàn, không cho khách vô cửa hàng”.

“Từ những ổ dịch ban đầu ở chợ, công ty, đến nay, dịch đã lan rộng, rải rác ra khắp các thôn. Xác định tình hình dịch ngày một nghiêm trọng, nên chúng tôi đang ra sức dập dịch với nỗ lực, quyết tâm khống chế được dịch COVID-19 trong 2 tuần tới nhằm ổn đình cuộc sống cho người dân”, ông Đinh Thanh Tân nói.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân xã Long Sơn vào ngày 20/11.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG