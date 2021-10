Xây dựng phương án an toàn hồ đập trong mùa mưa bão

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở NN-PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành, thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập hồ chứa, lập quy trình bảo trì, lập và lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, lắp đặt trạm đo mưa tự động tại các hồ chứa lớn; cắm mốc xác định hành lang bảo vệ công trình. Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du, xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai. Xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp. Đồng thời khẩn trương rà soát, thực hiện sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình đã có chủ trương đầu tư và bố trí vốn năm 2021. Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa những công trình, hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp do đơn vị quản lý, khai thác, vận hành.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp như Suối Đôi I, Gia Hoét II, Suối Sao, Gia Hoét I, Kim Long, Suối Các, Xuyên Mộc, đập giữ nước PCCCR khu vực núi Minh Đạm và các dự án, công trình theo kế hoạch đầu tư đã đề ra, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/10.

HỒNG HIẾU