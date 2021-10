Hai nhà hảo tâm tặng 1.000 phần quà cho người dân khó khăn do dịch

Sáng 14/10, bà Võ Ngọc Lan và bà Võ Thị Nhiều (trú tại số 738, đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu), phối hợp với UBND phường 11 trao tặng 1.000 phần quà (300 ngàn đồng/phần) gồm 10kg gạo và 1 thùng mì gói cho người dân, người già neo đơn và lao động tự do khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường. Kinh phí tặng quà là 300 triệu đồng do bà Võ Ngọc Lan và bà Võ Thị Nhiều đóng góp.

Ảnh: Bà Võ Thị Nhiều tặng quà cho người dân khó khăn trên địa bàn phường 11 (TP. Vũng Tàu).

Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch, UBND phường 11 huy động nhân lực đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi nhận quà theo từng nhóm nhỏ. Ngoài ra, các Tổ trưởng tổ dân cư, dại diện các khu phố cũng đã nhận các phần quà để chuyển đến tận tay người dân.

Tin, ảnh: NHUNG HOA