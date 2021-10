BR-VT đưa 48 người Bình Định về quê

Sáng 14/10, tại Bến xe Bà Rịa, UBND tỉnh BR-VT tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Xe khách Phương Trang tổ chức 3 chuyến xe miễn phí đưa 48 người dân Bình Định trở về quê theo nguyện vọng. Đây là đợt thứ 6 BR-VT đưa người dân các tỉnh, thàng phố trong nước đang mưu sinh tại BR-VT trở về quê trong hơn nửa tháng qua.

Người dân về quê xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ trước khi lên xe.

Để hành trình trở về an toàn, trước khi lên xe, tất cả người dân đều phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ, tuân thủ mang khẩu trang trên suốt hành trình. BR-VT cũng hỗ trợ ăn trưa và nước uống dọc đường cho bà con.

Người dân di chuyển hành lý vào Bến xe Bà Rịa để trở về quê Bình Định.

Người dân về quê được tỉnh hỗ trợ ăn uống.

Người có nguyện vọng về Bình Định khi lên xe theo thứ tự trong danh sách do UBND tỉnh lập.

Đoàn xe chở người dân Bình Định về quê được lực lượng CSGT tỉnh mở đường hộ tống, bảo đảm lộ trình thông suốt, an toàn. Đến ngã tư Tân Phong (Đồng Nai), lực lượng CSGT tỉnh sẽ bàn giao cho đại diện tỉnh Bình Định để nhập vào đoàn xe đón người dân về quê xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh trong buổi sáng cùng ngày do tỉnh Bình Định tổ chức.

Xe của lực lượng CSGT tỉnh mở đường hộ tống đoàn xe chở người dân Bình Định đến ngã tư Tân Phong (Đồng Nai) và bàn giao cho đại diện tỉnh Bình Định.

Trước đó trong các ngày 23/9, 1, 3, 6 và 9/10, BR-VT đã tổ chức gần 50 chuyến xe đưa gần 1.200 người dân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố gồm: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh và Phú Yên trở về quê an toàn.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA