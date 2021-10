Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Nhị ở xã Tân Hải

Sáng 14/10, Đoàn công tác xã hội, từ thiện của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo làm Trưởng Đoàn đã phối hợp với TX. Phú Mỹ tổ chức Lễ khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Nhị (thôn Phước Hải, xã Tân Hải).

Đại diện Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và UBMTTQ Việt Nam thị xã Phú Mỹ thực hiện nghi thức khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Nhị.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Trọng Ngân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Phú Mỹ.

Bà Trần Thị Nhị, 73 tuổi, có hoàn cảnh rất khó khăn do đang nuôi 2 cháu nội (một cháu vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và một cháu học lớp 9 (cha các cháu đã mất do tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi nơi khác sống). Hàng ngày, cuộc sống của cả nhà dựa vào nhu nhập ít ỏi từ lượm ve chai để bán của bà Nhị. Hiện nay, 3 bà cháu đang sống trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Sau khi khảo sát, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nhị. Kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự hỗ trợ của Hội Golf tỉnh BR-VT. Dự kiến, ngôi nhà sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 11/2021.

Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao Bảng tượng trưng số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Đại Đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Nhị.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống. Gia đình bà Trần Thị Nhị là hộ thứ 2 được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết với kinh phí trích từ Quỹ “Tấm lòng vàng”. Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu hy vọng, ngôi nhà mới khang trang hơn sẽ giúp gia đình bà Nhị ổn định vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trương Trọng Ngân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Phú Mỹ cảm ơn Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các nhà tài trợ, mạnh tường quân đã giúp đỡ gia đình bà Trần Thị Nhị nói riêng và các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nói chung.

PHÚ XUÂN