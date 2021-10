TP.Vũng Tàu tặng "Túi an sinh" cho người khó khăn

Chiều tối ngày 1/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phối hợp Công an TP.Vũng Tàu tặng túi an sinh cho 23 người dân khó khăn. Trong đó, 20 túi an sinh (mỗi túi trị giá 1 triệu đồng, gồm: 1 thùng mỳ, gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm) và 3 túi quà (gồm: bánh kẹo, sữa) cho trẻ em.

Trung tá Trần Văn Lung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu và ông Phạm Tuấn Anh, đại diện UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tặng “Túi an sinh”, quà cho những công dân tại điểm sinh hoạt tập trung Trường THCS Võ Văn Kiệt.

Được biết, 23 người dân nói trên (gồm 20 người lớn, 3 trẻ em) quê ở các tỉnh miền Tây, như: An Giang, Sóc Trăng, là lao động tự do, đang thuê trọ tại khu vực phường 10, TP.Vũng Tàu. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các lao động này mất việc, không có thu nhập nên quyết định về quê bằng xe máy (những người này đều đã thực hiện test COVID và có phiếu kết quả âm tính). Đến địa bàn TX.Phú Mỹ, sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục, đồng thời, lãnh đạo TP.Vũng Tàu nắm thông tin, đã điều phương tiện đón những công dân trên quay trở lại TP.Vũng Tàu, tạm thời bố trí sinh hoạt tập trung tại trường THCS Võ Văn Kiệt, phường 5, TP.Vũng Tàu.

Chiều cùng ngày, đại diện UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu đã đến thăm, tặng quà, động viên các công dân trên tiếp tục thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài “Túi an sinh”, hàng ngày, Tịnh xá Ngọc Đức sẽ nấu mỗi ngày 2 phần ăn (buổi trưa và chiều) cho những công dân trên trong thời gian họ ở tại điểm sinh hoạt tập trung nói trên.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH