Phú Mỹ dốc sức chặn nguồn lây

Những ngày gần đây, TX. Phú Mỹ liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19. Trong 2 ngày 5 và 6/10 có đến 21 ca nhiễm ngoài cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ đã đánh giá nguồn lây nhiễm, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TX. Phú Mỹ đã tổ chức xét nghiệm diện rộng toàn bộ người dân phường Mỹ Xuân.

Diễn biến dịch phức tạp

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, từ ngày 23/9 đến hết ngày 6/10, TX. Phú Mỹ phát sinh 71 ca, lũy kế đến nay là 377 ca bệnh. Đặc biệt, từ ngày 28/9 đến nay, TX. Phú Mỹ xuất hiện các chùm bệnh liên quan đến DN (Công ty CP Giấy Sài Gòn có 33 F0, Nhà máy Đạm Phú Mỹ có 11 F0, Công ty E-TOP Việt Nam có 1 F0) và 21 ca ngoài cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc.

Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Mỹ Xuân. Trong số 21 ca ngoài cộng đồng được phát hiện các ngày 5 và 6/10, phường Mỹ Xuân có đến 19 ca, chủ yếu là người có quan hệ họ hàng với bệnh nhân N.T.T., trú tại tổ 8, khu phố Phú Thạnh. Chuỗi lây nhiễm này đã lây sang cho 2 cha con anh N.Đ.H. (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ).

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ nhận định, các ca nhiễm mới khả năng cao xuất phát từ 2 nguồn. Cụ thể, ở các DN có tài xế giao nhận hàng, đã xảy ra tình trạng lây nhiễm từ tài xế ngoại tỉnh sang người lao động trong công ty. Khi người lao động địa phương được cho về nhà sau thời gian thực hiện “3 tại chỗ” đã lây nhiễm tiếp cho các trường hợp ở chung phòng trọ và ngoài cộng đồng. Cụ thể, chùm ca bệnh tại khu vực nhà trọ khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân chủ yếu là phụ hồ, lái xe, sửa xe, làm nghề tự do. Những người lây nhiễm thường có mối quan hệ gia đình, bạn bè, sống tập trung và tổ chức ăn uống, tiếp xúc gần nhưng không bảo đảm khoảng cách, không thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống dịch theo đúng quy định; đồng thời một số F0 có mối quan hệ tiếp xúc với bên ngoài, chưa rõ nguồn lây.

Theo thống kê, trên địa bàn TX. Phú Mỹ có 892 lái xe và phụ xe với 896 phương tiện đang hoạt động. Thị xã đang áp dụng công cụ kiểm soát lực lượng lái xe, phụ xe và người đi theo xe đang hoạt động trên địa bàn thông qua phần mềm quản lý lái xe của UBND tỉnh; thành lập 3 chốt kiểm soát dịch. Tất cả phương tiện vận tải có giao nhận hàng hóa trên địa bàn TX. Phú Mỹ (trừ các phương tiện vận tải vào các khu công nghiệp, các cảng) đều phải khai báo tại các chốt kiểm tra nêu trên.

Ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch

Ông Nguyễn Văn Thắm cho biết thêm, thời gian qua, các ca nhiễm trên địa bàn thị xã là lái xe vận chuyển hàng hóa, công nhân trong KCN. Đây là nhóm nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nếu không kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát và công tác quản lý sau giờ làm việc. Trong khi đó, TX. Phú Mỹ là địa bàn giáp ranh với các tỉnh, thành phố đang là tâm dịch, là trung tâm công nghiệp, cảng biển của tỉnh, số lượng lao động trong khu công nghiệp cũng như lao động phổ thông nhiều, người về từ vùng dịch vẫn còn xảy ra (tài xế xe tải, xe hàng thiết yếu, người điều trị bệnh…) và một số đối tượng xã hội chưa được quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, ý thức phòng, chống dịch của một số người dân, đặc biệt trong các khu vực nhà trọ chưa cao.

TX. Phú Mỹ tiếp tục thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính là “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân”. Trong đó, phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên trước hết nhằm phát hiện nhanh, khoanh vùng “hẹp” theo thôn, ấp, khu phố. TX. Phú Mỹ cũng thần tốc xét nghiệm toàn dân để tách F0 ra khỏi cộng đồng, xét nghiệm sàng lọc định kỳ các nhóm nguy cơ để đạt mục tiêu phòng, chống dịch nhưng ít gây tác động đến đời sống người dân. Đồng thời, kiểm soát chặt người đi về từ vùng dịch; giữ vững các xã, phường vùng xanh và các khu phố, thôn, ấp vùng xanh. Song song đó, thị xã cũng khẩn trương tiêm vắc xin cho người dân, bảo đảm vắc xin phân bổ đến đâu tiêm hết đến đó, an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai tiêm chủng. Mục tiêu là đến ngày 20/10, tất cả các xã, phường trở thành vùng xanh, TX. Phú Mỹ trở thành bình thường mới.

Đối với các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh, TX. Phú Mỹ yêu cầu phải thực hiện theo phương châm “Người lao động an toàn - lộ trình an toàn - DN an toàn” trong một vùng xanh, chỉ được phép hoạt động khi có phương án phòng, chống dịch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm, làm lây lan dịch bệnh. TX. Phú Mỹ kiến nghị BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có phương án yêu cầu DN sản xuất kinh doanh trong KCN có hoạt động xuất-nhập hàng phải test nhanh đối với lực lượng tài xế, đặc biệt là tài xế liên tỉnh đến từ vùng dịch trước khi vào công ty để giao-nhận hàng; tuyệt đối không để tài xế xe giao-nhận hàng hóa tiếp xúc với bảo vệ, công nhân của công ty.

Bài, ảnh: QUANG VŨ