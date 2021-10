Thực hiện nhanh chóng, thuận lợi

Nhằm giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) tiếp cận chính sách nhanh nhất, thuận lợi nhất, từ ngày 4/10, BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ của NLĐ và đơn vị SDLĐ qua các hình thức nộp trực tuyến, bưu điện hoặc trực tiếp để đối tượng thụ hưởng nhanh chóng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.

Anh Lê Thành Trí (ngụ đường Trương Công Định, phường 8, TP. Vũng Tàu) được nhân viên BHXH TP. Vũng Tàu hướng dẫn nộp thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.

Người lao động mừng

Ngày 5/10, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, ngụ 385 Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu) đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ do BHXH bố trí tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh (đường Trương Công Định, TP. Vũng Tàu) để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. Sau khi được hướng dẫn đến bàn nhân viên ngân hàng mở tài khoản, chị Huyền chia sẻ: “Tôi nghỉ việc tại công ty Hải Việt từ ngày 7/6/2021. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 4 năm. Nhận thông tin sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi mừng lắm. Tôi được hỗ trợ 2,4 triệu đồng và trong vài ngày tới sẽ nhận được tiền. Số tiền này giúp tôi trang trải cuộc sống trong những ngày khó khăn do dịch bệnh”.

Tương tự, sáng 5/10, anh Lê Viết Hiếu (SN 1976, ngụ TP. Bà Rịa) biết được thông tin về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ nên đã nhanh chóng đến nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh. Anh Hiếu là công nhân vận hành khoan dầu khí thuộc Công ty PVD-Baker Hughes. Anh đã tham gia BHTN được 151 tháng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty ít việc làm nên anh bị chấm dứt hợp đồng lao động. “Mất việc, cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội khó khăn. Khi hay tin được hỗ trợ, tôi đã đến làm thủ tục ngay. Với 151 tháng tham gia BHTN, tôi sẽ được chi trả số tiền là 3,3 triệu đồng”, anh Hiếu tính toán.

Nhanh chóng chi trả

Theo BHXH tỉnh, trong 2 ngày đầu (4 và 5/10) tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến đối với đối tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh có đã có 2.546 hồ sơ của NLĐ và đơn vị SDLĐ nộp, trong đó có 549 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và 1.997 hồ sơ giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, tại các địa điểm nhận hồ sơ, BHXH tỉnh và các huyện, thành phố còn bố trí nhân viên ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản cho NLĐ chưa có số tài khoản. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân nhanh chóng được nhận tiền sau 5 ngày hoàn thành thủ tục.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc BHXH TP. Vũng Tàu cho hay, trên địa bàn thành phố có khoảng 10.000 NLĐ nghỉ việc thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. Để sớm chi trả tiền hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đơn vị đã huy động nhân lực, làm việc cả ngày thứ Bảy nhằm rà soát thông tin, giải quyết thủ tục trực tiếp và trực tuyến.

Theo Nghị quyết 116, kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là khoảng 30 ngàn tỷ đồng từ Quỹ BHTN. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Đối tượng áp dụng là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Mức hỗ trợ dựa trên thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ theo 6 nhóm. Mức cao nhất là 3,3 triệu đồng tương ứng với thời gian tham gia BHTN từ đủ 132 tháng trở lên, mức thấp nhất là 1,8 triệu tương ứng với thời gian tham gia BHTN dưới 12 tháng; đối với NLĐ đã tham gia từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, hỗ trợ 2,1 triệu đồng; tham gia từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng hỗ trợ 2,4 triệu đồng; tham gia từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng hỗ trợ 2,65 triệu đồng; tham gia từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2,9 triệu đồng. NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, để gói hỗ trợ đến tay NLĐ sớm nhất, DN cần phối hợp với cơ quan BHXH rà soát thông tin NLĐ. Bên cạnh đó, để bảo đảm phòng, chống dịch, cơ quan BHXH khuyến khích NLĐ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID đã đưa vào thực hiện và chỉ áp dụng đối với trường hợp NLĐ đã chấm dứt hợp đồng lao động mà có thời gian bảo lưu BHTN. Khi truy cập hệ thống dịch vụ công, NLĐ cũng biết chính xác mình có thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không. Trường hợp được nhận hỗ trợ thì NLĐ được thực hiện thủ tục theo hướng dẫn mà không gặp cản trở. Trường hợp không được nhận hỗ trợ, hệ thống sẽ ra thông báo: “Bạn không thuộc đối tượng được thực hiện dịch vụ công này. Vui lòng sử dụng dịch vụ công khác hoặc liên hệ 19009068 để được hỗ trợ!”.

