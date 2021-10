Tập trung khống chế, truy vết triệt để ổ dịch

Tính từ 18h ngày 4/10 đến 18h ngày 5/10, BR-VT ghi nhận 46 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 24 ca ngoài cộng đồng. Đáng chú ý là các ổ dịch mới tại TX.Phú Mỹ, huyện Long Điền.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1) cho người trên 50 tuổi (xã An Ngãi, huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG

Tại huyện Xuyên Mộc, ngày 5/10, địa phương phát hiện 11 ca mắc mới, trong đó 5 ca cộng đồng đều có liên quan chùm ca bệnh tại xã Bình Châu và chùm ca bệnh tại một xí nghiệp chế biến hải sản trên địa bàn xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Trong ngày, huyện Xuyên Mộc tiếp tục truy vết 38 trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại xã Bình Châu, để đưa đi cách ly. Địa phương tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh cho 652 người đang cách ly tại nhà, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR sàng lọc 1.630 mẫu gộp cho 5.671 người ở xã Bình Châu.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung ngăn chặn chuỗi ca bệnh cộng đồng tại xã Bình Châu, trọng tâm là phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhằm bóc tách F0 đưa đi điều trị và nhanh chóng đưa F1 đi cách ly tập trung. Ngoài ra, huyện tiếp tục xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng. Rà soát, xây dựng kế hoạch xét nghiệm định kỳ cụ thể cho cộng đồng, lực lượng tuyến đầu, người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, DN, nhà trọ, người cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Ngày 5/10, trên địa bàn TX. Phú Mỹ ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong đó, 12 ca trú tại tổ 8 (khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân); 4 ca còn lại là các trường hợp được phát hiện tại xã Tóc Tiên do tiếp xúc gần với ca F0 Tr.Th. N. ở phường Mỹ Xuân. Ngoài ra, thị xã còn ghi nhận 2 ca được phát hiện tại chốt kiểm soát QL 51 là tài xế ở huyện Long Điền, khi đến chốt thực hiện test nhanh kết quả dương tính; 6 ca trong khu cách ly liên quan đến chuỗi lây nhiễm Nhà máy Giấy Sài Gòn.

Trong ngày 5/10, 4 địa phương: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Châu Đức, huyện Côn Đảo không ghi nhận ca mắc mới.

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19, TX. Phú Mỹ, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trở lại trên địa bàn thị xã. Đặc biệt là xuất hiện những chuỗi lây nhiễm trong đó có nhiều ca ngoài cộng đồng. Do đó, người dân địa phương có phần lo lắng, tuy nhiên, qua kế hoạch truy vết thần tốc, tách F0 ra khỏi cộng đồng và kế hoạch tiêm vắc xin diện rộng từ ngày 4 đến ngày 7/10 với 62.000 liều (tỉnh phân bổ đợt 13) đã giúp người dân an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại huyện Long Điền, ngày 5/10, ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại khu phố Long An (TT. Long Điền).

Trước đó, ngày 4/10, ông K.V.Th. đến phòng khám Ung bướu Sài Gòn (TP. Bà Rịa) để test nhanh COVID-19; kết quả dương tính. Trong ngày, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR có kết quả dương tính. Tiến hành xét nghiệm các trường hợp liên quan, ghi nhận 2 ca dương tính là vợ, con của ông Th. Các lực lượng chức năng đã truy vết 11 F1 và đang tiếp tục truy vết những trường hợp liên quan; tạm thời phong tỏa 7 hộ/18 nhân khẩu thuộc Tổ 8 (khu phố Long An, TT. Long Điền).

Ngày 5/10, trên địa bàn huyện Đất Đỏ ghi nhận 6 ca trong khu cách ly tập trung, liên quan đến đến chuỗi lây nhiễm tại một xí nghiệp chế biến hải sản trên địa bàn xã Lộc An. Qua truy vết đã xác định thêm được 30 trường hợp F1 mới. 1 ca đi về từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện, tính đến ngày 5/10, liên quan đến ổ dịch tại Xí nghiệp Chế biến hải sản trên địa bàn xã Lộc An đã ghi nhận tổng cộng 21 ca mắc, trong đó có 14 ca mắc là công nhân và 7 ca mắc là người nhà của công nhân.

Sau khi phát sinh thêm các ca mắc mới, huyện đã phong tỏa tạm thời 4 khu vực mới gồm: một phần tổ 19 (ấp An Bình, xã Lộc An với 3 hộ/9 khẩu); một phần tổ 11 (ấp An Hải, xã Lộc An với 5 hộ/12 khẩu); một phần tổ 6 (KP. Phước An, thị trấn Phước Hải với 3 hộ/10 khẩu); một phần tổ 42 (ấp Gò Sầm, xã Láng Dài với 3 hộ/12 khẩu- 12 khẩu đã đưa đi cách ly tập trung). Như vậy, tính đến ngày 5/10, trên địa bàn huyện có 13 điểm phong tỏa với 55 hộ, 3 phòng trọ/227 khẩu.

NHÓM PV THỜI SỰ