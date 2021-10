Nguy cơ lớn từ đường vận chuyển hàng hóa

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH, CHỈ HUY TRƯỞNG TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH

Chưa thích ứng kịp thời trước nguy cơ đã được dự báo

Khi áp dụng Chỉ thị 15 thì nguy cơ lây lan dịch sẽ tăng. Mặc dù đã nhìn nhận vấn đề từ trước, nhưng có thể thấy, khả năng thích ứng là chưa kịp thời. Các địa phương phải kiểm soát chặt đội ngũ lái xe vận chuyển hàng hóa, cả nơi ở, lịch trình di chuyển và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong phòng dịch. Trong thời gian tới việc đón công dân về tỉnh sẽ gia tăng vì vậy các cơ sở cách ly vẫn giữ nguyên tình trạng hiện có. Việc đưa đón công dân về tiếp tục thực hiện theo phương án chu đáo, an toàn và có chế độ chăm sóc tốt. Vì vậy các địa phương phải động viên những người dân đã đăng ký chưa được đưa về hãy an tâm. Việc đưa người dân từ trong tỉnh ra ngoài cũng phải làm đúng quy trình, vừa bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch bệnh.