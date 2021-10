Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Ngày 17/10, LĐLĐ TP. Vũng Tàu chia thành 2 đoàn tổ chức thăm, tặng 984 “Gói an sinh công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các công đoàn cơ sở DN, trường MN, TH, phường, xã trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Vũng Tàu trao “Gói an sinh công đoàn” tới đoàn viên Trường TH Phước Thắng (phường 11, TP. Vũng Tàu).

Mỗi “Gói an sinh công đoàn” trị giá 200 ngàn đồng gồm: mì gói, dầu ăn, nước tương, bột ngọt,... được trích từ nguồn 1.800 phần quà do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ. (Nhung Hoa)

 Sáng 16/10, Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc tổ chức tặng 150 máy tính bảng, 210 điện thoại thông minh và sim 4G viettel để học trực tuyến cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Bưng Riềng, Bông Trang và Bình Châu.

Số thiết bị trên được Sở GD-ĐT phân bổ về huyện. Đến thời điểm này, Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận và trao 731 thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Thanh Hồng)

 Ngày 17/10, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ) phối hợp với cửa hàng Điện máy Xanh (khu phố Ông Trịnh) trao 200 phần quà (mỗi phần 20kg gạo) cho người nghèo, lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Kinh phí 60 triệu đồng do cửa hàng Điện máy Xanh (khu phố Ông Trịnh) tài trợ.

Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước và Ban công tác mặt trận khu phố Ông Trịnh vận động ông Đặng Văn Trang (tổ 8, khu phố Ông Trịnh) ủng hộ 1 tivi (trị giá 6,3 triệu đồng) tặng bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, hộ khó khăn ở tổ 9.

Đại diện cửa hàng Điện máy Xanh nhận Thư cảm ơn của lãnh đạo phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ).

Được biết, từ khi thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 đến nay, phường Tân Phước đã vận động hơn 9.400 suất quà (với tổng trị giá 2,9 tỷ đồng), hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động ở trọ bị mất việc trên địa bàn. (Diễm Quỳnh)

 Ngày 16/10, UBND phường 7 (TP.Vũng Tàu) đã trao 8.000 quả trứng cho Ban công tác Mặt trận dân cư để chuyển tới các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn. Mỗi hộ được nhận 20 quả trứng. Kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo của phường. Trước đó, phường cũng trao 2 đợt là nhu yếu phẩm bao gồm: gạo, vừng, dầu ăn, nước mắm… cho các hộ dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. (An Nhiên)