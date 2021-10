Tiếp sức cho những ước mơ bay xa

50 học sinh, sinh viên là con em của các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn của LĐLĐ tỉnh. Giúp tiếp thêm niềm tin, hy vọng để các em tiếp tục chinh phục ước mơ trên con đường học tập của mình. Món quà đó càng trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với các em, đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như năm 2021 này.

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao học bổng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Điểm tựa của học trò nghèo

Lê Ngọc Huy, SV năm thứ 2, Trường ĐH Ngoại ngữ đã chững chạc hơn so 5 năm trước so với lần đầu chúng tôi gặp em tại lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ tổ chức. Huy là một trong nhiều HS đã được nhận học bổng khi còn học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu. Hoàn cảnh của Huy thật đáng thương, ba bỏ 3 mẹ con đi từ khi Huy còn nhỏ. Sống cùng mẹ trong căn phòng trọ chật hẹp, mẹ làm công nhân tại Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt. Với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, phải tằn tiện, gồng gánh mới nuôi Huy và em ăn học.

Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, Huy nỗ lực học tập với mong ước sau này đỡ đần cho mẹ và em. Năm Huy học lớp 10, học bổng Nguyễn Đức Cảnh đến với em như một món quà, như một “chiếc phao” trợ lực đúng lúc. “Được các cô, chú trao tặng món quà quý giá, con không chỉ có tiền trang trải việc học mà còn được tiếp thêm sức rất lớn về tinh thần”, Huy nói trong niềm vui.

Không chỉ có Lê Ngọc Huy còn có nhiều câu chuyện kỳ diệu khác của các HS-SV vượt khó, chạm tay vào ước mơ đại học có sự đồng hành của học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Nguyễn Ngọc Tường Vy, SV năm thứ 2, Trường ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh cũng là một trong số ấy.

Ba của Vy từng là lái xe, mẹ là công nhân may nên kinh tế gia đình không lấy gì làm khá giả. Tai họa bất ngờ ập xuống gia đình Vy khi ba của em mắc bệnh ung thư đại tràng phải phẫu thuật và xạ trị. Trở thành trụ cột chính trong gia đình, mỗi ngày, mẹ của Vy vẫn ráng hết sức mình để vừa chăm sóc chồng, vừa đi làm để lo cho cả gia đình, lo cho con cái ăn học.

Thế nên, dẫu nghèo khó, thiếu thốn trăm bề nhưng những khó khăn của ba, mẹ đã thôi thúc Vy học tập không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, Vy vừa học, vừa phụ giúp mẹ việc nhà và chăm sóc ba. Với sự kiên trì, chăm chỉ và nỗ lực hết mình, Vy trở thành một trong những SV giỏi của Trường ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Ngày biết mình được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ tỉnh trao, cả gia đình Vy mừng rớt nước mắt. “Suất học bổng là nguồn động lực, vừa hỗ trợ em cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp em vững tin bước tiếp trên giảng đường”, Vy chia sẻ.

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại huyện Đất Đỏ.

Để tiếp sức, đồng hành cho các em trên con đường chinh phục ước mơ, LĐLĐ tỉnh hiện đang nhận hỗ trợ học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn cho 50 HS-SV. Tuy hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng các em đều là những tấm gương vươn lên trong học tập. Điển hình như Phạm Quang Anh, SV năm 2, Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Em từng được tuyển thẳng vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh nhưng rồi lựa chọn theo ngành y với mong muốn có thể chữa bệnh, cứu người. Hay như Triệu Ngọc Hùng, SV năm 2, Trường ĐH Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh cũng là một tấm gương sáng, vươn lên trong học tập. Nhà nghèo, một mình mẹ nuôi 2 con ăn học và chăm sóc bà ngoại lớn tuổi. Biết mẹ vất vả, Hùng đã quyết tâm học để mong sau này đỡ đần mẹ phần nào.

Ân tình của tổ chức công đoàn

Đứng trước khó khăn do tác động của dịch COVID-19, các cấp công đoàn đã cố gắng để có thêm nhiều suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh nhằm chia sẻ, hỗ trợ đến con CNVCLĐ. Tính riêng trong đợt dịch COVID-19, những ân tình ấy đã được trao cho 1.644 con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 938 triệu đồng.

Theo LĐLĐ tỉnh, dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động tại các DN. Bên cạnh việc vận động trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, để hỗ trợ cho con CNVCLĐ gặp khó khăn do ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương… không có khả năng trang bị các thiết bị cần thiết để học trực tuyến, LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi các cấp công đoàn, CNVCLĐ quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho các em. Hưởng ứng Lời kêu gọi của LĐLĐ tỉnh vận động các cấp công đoàn ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho con CNVCLĐ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền 109,890 triệu đồng; 130 máy tính bảng, điện thoại thông minh trị giá gần 330 triệu đồng cho các HS vượt khó, hiếu học không có thiết bị học trực tuyến.

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 1994 đến nay. Đây là một trong các chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Qua đó, tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường, động viên các em vượt khó học giỏi, khuyến khích tinh thần vươn lên khắc phục khó khăn trong học tập và thực hiện mơ ước của mình. “Có thể nói, cũng nhờ một phần nhỏ những suất học bỗng Nguyễn Đức Cảnh, nhiều HS-SV đã có thêm động lực, cố gắng phấn đấu học tốt, trở thành những con ngoan, trò giỏi, giúp em vươn tới những ước mơ của riêng mình, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội”, bà Tạ Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Đến nay, các cấp công đoàn đã vận động và trao 48.489 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh với tổng số tiền 23,946 tỷ đồng. Cùng với đó, từ năm 2012 đến nay, LĐLĐ tỉnh trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn cho con CNVCLĐ là HS từ lớp 9 đến khi tốt nghiệp ĐH. Nhờ sự tiếp sức ấy, nhiều em đã tốt nghiệp ĐH có việc làm ổn định, cuộc sống tốt hơn. Đơn cử như trường hợp em Nguyễn Thị Thanh Nga, tốt nghiệp Trường ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh loại giỏi. Và được trường mời ở lại làm việc tại Phòng Kinh tế Luật…

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN- HOÀNG HẢI