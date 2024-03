Trang cá nhân của một nữ đồng nghiệp đã viết “Sau những cánh hoa tôn vinh”. Lời lẽ chân tình và sâu lắng, như là sự nhắc nhở, trước hết là các đức lang quân: “Hết tháng Giêng, không khí lễ hội, hoa và lời chúc cũng khép lại. Những buổi gặp mặt, những món quà ngày 8/3 đã hoàn thành nhiệm vụ. Sự tôn vinh ư? Cần lắm!

Nhưng thực ra phụ nữ chỉ mong rằng trong ứng xử cuộc sống hằng ngày có với nhau sự quý trọng thật lòng. Không phải ngẫu nhiên mà người Pháp được xem như dân tộc biết quý phụ nữ với những quy tắc đã trở thành kinh điển, sự tôn trọng ấy không là lời nói mà là hành động, tình yêu thương từ trái tim. Quả là một tuần tôn vinh phái đẹp - 8/3 thật vui và còn đọng lại bao điều chưa nói hết!”. Xin không có lời bình thêm, bởi nữ đồng nghiệp nọ viết như vậy là quá đủ.

Ngày Quốc tế Phụ nữ đã trôi qua, nhưng dư âm của sự kiện thiêng liêng này còn đọng mãi trong hàng triệu trái tim. Thành phố du lịch và ẩm thực Vũng Tàu đông đúc, hơn hẳn thường lệ. Du khách phương xa và thực khách bản địa tụ hội về bên biển đẹp mừng lễ 8/3. Sự xúc động, trân trọng, tôn vinh phái đẹp hiện hữu trên từng góc phố. Các shop hoa đông khách, doanh thu gấp nhiều lần ngày thường, thậm chí còn vượt trội so với ngày tình nhân - Valentine.

Ngày 8/3 không chỉ dừng lại là ngày kỷ niệm về cuộc đấu tranh đòi bình đẳng và các quyền lợi khác của phụ nữ và trẻ em nữ trên toàn thế giới, bắt đầu từ các nữ công nhân ngành dệt ở nước Mỹ cuối thế kỷ XIX, mà đó còn là dịp thể hiện sự yêu thương và trân quý của phái mạnh dành cho phái đẹp bằng hành động thường xuyên tại công sở và ở trong mái ấm mỗi gia đình.

Trường học ở Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước thực hiện chủ điểm của tháng 3 “Biết ơn mẹ và cô giáo”. Nhà trường, Đoàn, Đội phát động các em làm nhiều việc tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp dâng tặng mẹ và cô giáo.

Có một học trò nhỏ học lớp 7 tại một trường THCS không may mắn, mẹ của bé xa rời cõi tạm do bệnh hiểm nghèo. Trong ngày sinh nhật thiếu mẹ, em đã viết thư cho mẹ, đặt bên cạnh tấm hình mẹ tổ chức sinh nhật cho em lúc mẹ sắp đi xa. Bé đã trích dẫn câu thơ của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn về mẹ: “Thêm một người quả đất sẽ chật hơn/ Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt”.

Bé kể lại với bạn, ba ngày trước lúc đi xa, mẹ cũng đã làm sinh nhật cho anh Hai bên giường bệnh, mẹ dặn ba đến tiệm sách Đông Hải mua cho mẹ cuốn sách mà mẹ vẫn đọc mỗi ngày để làm qua tặng cho cả hai anh em. Tuy rất mệt, bệnh trọng đang bước vào giai đoạn cuối cùng, mẹ vẫn gắng dậy viết vào trang đầu cuốn sách: “Tặng 2 con tình yêu của mẹ. Đây là cuốn sách hay, mẹ muốn 2 con đọc và rèn luyện. Phải sống tử tế và thành người tốt 2 con nhé. Sống có ích và luôn tận tâm với mọi việc…”.

Ngày 8/3, đến lượt anh Hai của bé ngồi trầm ngâm một mình bên giỏ hoa em mua tặng mẹ. Em nhắn gửi lên các vì sao trên trời: “I hope mom can stay here with me on March 8th” (Con mong mẹ sẽ ở cùng con trong ngày 8 tháng 3). “My goal is to tell my mom go mom, choose what you want, I’ll buy it for you” (Mẹ cứ thoải mái chọn món mình thích, để con mua tặng mẹ).

Những chuyện cảm động vừa kể là người thực việc thực, đủ nói lên bao điều cao đẹp, nhiều ý nghĩa. Tình cảm sâu nặng dứt ruột sinh thành các con của mẹ và tình cảm của các con dành cho mẹ.

Trên vai các em còn đeo khăn quàng đỏ, lứa tuổi nhi đồng hồn nhiên và trong sáng đến vô cùng. Tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ và tình yêu thương dành cho mẹ đã đủ lớn. Ngẫm nghĩ về tình yêu mẹ và con, nhắc nhở trách nhiệm của người lớn hãy đừng vô tình. Người lớn cần lắm tấm lòng bao la vô bờ bến, biết hy sinh, sống hết mình vì con trẻ, chăm chút những mầm non, điểm tựa vững chắc hạnh phúc của gia đình.

Lời ca du dương trầm bổng của một ca khúc vọng về “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”. Vâng, trách nhiệm chăm sóc các em, nhất là các em bé gái, tôn vinh cái đẹp của phái đẹp - Lời nói hay cần đi đôi với hành động đẹp. Ngày Quốc tế Phụ nữ đã trôi qua, nhưng hậu ngày 8/3 còn bao điều ẩn kín sâu sắc, gợi mở trách nhiệm xã hội lớn lao biết nhường nào?

QUỐC TOÀN