Cuộc thi video clip dự thi “Tôi yêu Bà Rịa-Vũng Tàu” đã làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, bản sắc văn hóa, truyền thống, tạo cho người xem một cảm giác có một Bà Rịa-Vũng Tàu có phần lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi thân thương.

Hình ảnh công nhân hải đăng trên nhà giàn DK 1 của tác giả Nguyễn Ngọc Nam đến từ Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam.

Yêu quê hương qua từng góc nhỏ

Một trong những tác giả tạo ấn tượng lớn tại cuộc thi là Nguyễn Ngọc Nam, khi đoạt giải Nhất với tác phẩm “Những công nhân hải đăng trên nhà giàn DK1” và giải Nhì với “Hải Đăng Vũng Tàu-Biểu tượng của biển”.

Đang công tác tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Ngọc Nam có điều kiện thực hiện video clip “Những người công nhân hải đăng trên nhà giàn DK1” giới thiệu, khắc họa hình ảnh đẹp về đời sống và công việc của những công nhân hải đăng tại 4 hải đăng được lắp đặt trên các nhà giàn: Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường, Phúc Tần thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đó là những công nhân làm công việc đặc biệt, kiên cường bám biển, thắp sáng những ngọn hải đăng, bảo đảm an toàn cho tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương và luôn “thắp” ánh sáng chủ quyền, là lời thề non nước “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ, Đất Việt muôn năm vững trị bình”…

Anh Nam cho hay: “Tôi công tác ở ngành hàng hải nên có nhiều dịp công tác tại nhà giàn DK1. Trên hệ thống nhà giàn DK1 có một lực lượng vẫn âm thầm hy sinh gìn giữ vùng biển của Tổ quốc, họ là những người công nhân gác hải đăng trên nhà giàn DK1. Ngoài nhiệm vụ bảo trì thắp sáng hải đăng, dẫn lối những con tàu hành hải qua khu vực, họ còn tham gia vào lực lượng hải đội tự vệ, sẵn sàng cầm súng khi Tổ quốc cần, tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển”...

“Thông qua những tác phẩm dự thi, tôi muốn truyền tải tình yêu của mình và giới thiệu tới người xem những giá trị to lớn của mảnh đất Bà Rịa-Vũng Tàu về lịch sử, văn hóa, con người... Và nơi đây thật xứng đáng là điểm đến du lịch, nơi đáng sống”, anh Nam chia sẻ thêm.

Tại Lễ tổng kết ngày 7/1/2023, Ban Tổ chức đã trao 19 giải (3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích). Giải nhất thuộc về các tác giả Trần Văn Quân với tác phẩm “Bà Rịa-Vũng Tàu thân yêu”; Lê Ngọc Nam với tác phẩm “Những người gác Hải Đăng trên nhà giàn DK1”; Nguyễn Văn Lành với tác phẩm “Miếu Hòn Bà”.

Lan tỏa hình ảnh đẹp

Cuộc thi video clip “Tôi yêu Bà Rịa-Vũng Tàu” được phát động từ 1/9/2022, sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận gần 50 tác phẩm. Tất các các tác phẩm đều thể hiện được cái nhìn đầy sâu sắc về đất và người Bà Rịa-Vũng Tàu, thể hiện được tình yêu mà mình dành cho quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, dù có những thời điểm thời tiết không thật thuận lợi, nhưng các tác giả đều đã cố gắng để đem đến những tác phẩm chất lượng nhất, công phu nhất.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, điều đặc biệt của cuộc thi đó là sự đa dạng, phong phú về đề tài, cũng như phong cách thể hiện tác phẩm, thể hiện những góc nhìn riêng mang dấu ấn cá nhân của từng tác giả. Có thể kể đến một số tác phẩm chất lượng tốt như: “Bà Rịa-Vũng Tàu thân yêu” của tác giả Trần Văn Quân (Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Zaru Bezhneft); “Nhà Lớn-nhà của bà con” của tác giả Phạm Phú Tuấn; “Miếu Hòn Bà” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Lành (Trường ĐH Nghệ thuật Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)… đều thể hiện được tình yêu dành cho quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các tác phẩm đã đưa đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt, trong đó ấn tượng đọng lại sâu sắc nhất là khả năng truyền cảm hứng cho mọi người, tạo được cảm giác mong muốn được trải nghiệm, khám phá vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu hiền hòa, xinh đẹp và mến khách. Nội dung của Video clip tập trung những chủ đề như: giá trị truyền thống lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa giàu bản sắc của đất và người Bà Rịa-Vũng Tàu; các di tích lịch sử, danh nhân văn hóa tại các địa phương; danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, đặc sản quê hương…

Bài, ảnh: AN NHIÊN