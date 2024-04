An toàn lao động nên phủ sóng tới mọi người

Trên cánh đồng rau xanh mướt, thấp thoáng bóng người đàn ông trung niên đang phun xịt thuốc diệt côn trùng. Bình thuốc lớn, đeo ngay đằng sau lưng, vòi xịt vươn dài, nhưng mỗi lần có gió ngược chiều gần như trùm kín người đàn ông...

Đáng nói, mùi thuốc khá nặng và lan khắp một vùng, có thể ngửi thấy từ rất xa, nhưng người đàn ông lại không hề đeo khẩu trang, kính bảo hộ, không mặc quần áo chống hóa chất. Điều đó đồng nghĩa với việc hóa chất cũng trực tiếp ảnh hưởng tới người phun qua đường thở, da và mắt do không tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động và không trang bị bảo hộ lao động.

Ở nhiều vùng nông thôn, thậm chí những vùng ven thành thị, không khó để bắt gặp những hình ảnh trên. Có cả tình trạng, ngay sau khi phun, xịt, vỏ thuốc bị vứt bừa bãi, bình phun được súc rửa ngay ở con mương, dòng suối chảy qua.

Không chỉ trên các cánh đồng, mà ngay tại gia đình, nhiều người vẫn chủ quan khi sử dụng hóa chất độc hại để diệt sâu, bọ, trong vườn nhà, sân nhà, mà không tuân thủ biện pháp bảo hộ cá nhân. Đã từng có tình trạng cả gia đình phải nhập viện cấp cứu sau khi bị dị ứng nặng với thuốc trừ sâu được phun xịt vào chậu cây cảnh ngay trước hiên nhà. Trường hợp khác, bị tổn thương nặng khi dùng máy cắt cỏ để tỉa, tạo dáng cho vườn cây cảnh do chính mình kinh doanh.

An toàn vệ sinh lao động lâu nay vẫn được hiểu phổ biến và áp dụng cho công nhân, người lao động làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh... Tóm lại là trong môi trường lao động có tính chuyên nghiệp. Ít ai nghĩ đến phải áp dụng các nguyên tắc an toàn vệ sinh lao động cho cả những lao động đơn lẻ, mà ở đó người lao động làm thuê cho chính mình.

An toàn vệ sinh lao động chính là giải pháp hạn chế người lao động bị các thương tổn, sức khỏe gây ra bởi các yếu tố nguy hiểm khi làm việc. Như vậy, khi làm việc ở bất cứ đâu, tự thân người lao động cũng cần chủ động tuân thủ để bảo vệ mình. Việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cũng góp phần tạo ra môi trường an toàn cho những người xung quanh.

Những hành vi thiếu an toàn trong quá trình lao động có thể đến từ thói quen, cũng có thể do thiếu hiểu biết. Do vậy, rất cần có những biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm đối tượng về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, tăng cường tiếp cận những nhóm đối tượng lao động riêng lẻ, trong môi trường tưởng chừng như ít nguy hiểm nhất, ít có nguy cơ tổn hại sức khỏe người lao động nhất.

