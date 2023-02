Ứng xử văn minh với lễ hội

Lễ hội Dinh Cô (TT. Long Hải, huyện Long Điền) là lễ hội được tổ chức hằng năm. Năm 2023, lễ hội diễn ra từ ngày 27/2 đến hết ngày 3/3 (tức từ mùng 8 đến 12/2 âm lịch). Lễ hội năm nay càng ý nghĩa hơn khi ngày 14/2 vừa qua, Bộ VH-TT-DL đã ban hành quyết định công nhận lễ hội Dinh Cô - Long Hải là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Điểm nhấn là lễ công bố quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Dinh Cô - Long Hải dự kiến diễn ra ngày 2/3, tại Di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô - Long Hải. Ngoài ra, còn có các hoạt động như thả diều nghệ thuật bãi biển, thi bóng chuyền bãi biển nam, nữ, thi đi cà kheo trên cát, thi cột lưới, đan lưới…

Những phần lễ, phần hội với các hoạt động văn hóa, du lịch phong phú, đa dạng của lễ hội dự kiến thu hút hơn 100 ngàn người dân và du khách. Do đó, an ninh, an toàn cho người dân và du khách là tiêu chí được chính quyền địa phương quan tâm hàng đầu trong những ngày diễn ra lễ hội.

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội, chính quyền địa phương đã tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau lễ hội, nhất là việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; quyết liệt ngăn chặn, xử lý những hành vi như đeo bám, chèo kéo, nâng giá, ép giá, “chặt chém” du khách... Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường cũng được chú trọng.

Cùng với hệ thống chính trị của địa phương, để lễ hội Dinh Cô diễn ra an toàn, vui tươi, văn minh, cần có sự cộng đồng trách nhiện của từng người dân và du khách. Đó là chấp hành các quy định của ban tổ chức lễ hội; không coi lễ hội là dịp kinh doanh, cơ hội để “moi tiền” của du khách; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bỏ rác đúng nơi quy định; không tụ tập đua xe, chú ý bảo đảm an toàn giao thông cho bản thân và người xung quanh; không ăn mặc phản cảm, xô đẩy trong đám đông… Đặc biệt, mỗi người phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.

Nâng cao ý thức, hành xử văn minh góp phần để lễ hội Dinh Cô diễn ra an ninh, an toàn và tạo sự vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách. Đó cũng là góp phần nâng tầm ý nghĩa của việc bảo tồn các nét đẹp văn hóa lễ hội Dinh Cô trong đời sống hiện đại.

PHÚC MINH