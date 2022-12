Tự tin bước vào năm mới 2023

Những ngày cuối cùng của năm 2022 đã dần đi qua với nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi người dân Bà Rịa – Vũng Tàu. Bởi lẽ, năm 2022 được dự báo sẽ là một năm đầy khó khăn thử thách do ảnh hưởng của hậu đại dịch COVID-19, với những nguy cơ như: đại dịch COVID -19 có thể sẽ còn kéo dài với khả năng xuất hiện nhiều biến chủng mới, phức tạp, nguy hiểm hơn; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh để mở cửa trở lại nền kinh tế… Khó khăn là vậy, thế nhưng, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Nhìn lại năm 2022, chúng ta không khỏi tự hào khi nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ; trong đó GRDP trừ dầu ước tăng 10,97% so cùng kỳ, cao hơn 3,97% so Nghị quyết. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2%; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,47%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,32%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 127,94%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 137,37% so cùng kỳ. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 1.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 596 doanh nghiệp hoạt động trở lại; nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối được tập trung triển khai.

Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực; các chính sách đối với người có công dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo sát sao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; hoạt động thông tin, truyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới; công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao chất lượng, hướng mạnh về cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế của năm 2022, ngày 5/12/2022, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023: nêu cao và phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, chủ động cơ cấu sử dụng ngân sách tỉnh theo hướng kiểm soát chặt chẽ, thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cơ cấu lại, cơ cấu kinh tế và cơ cấu thu ngân sách theo hướng bền vững, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược, trọng tâm là sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Phát triển văn hóa ngang tầm với phát trển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục số lượng án hành chính tồn đọng nhiều ở cấp tỉnh và một số địa phương thuộc tỉnh.

Trong đó, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế được quyết nghị có mức tăng cao hơn năm 2022 như: Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trừ dầu khí tăng 8,1 - 8,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,24%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 4%; trong đó dịch vụ cảng tăng 5,33%. Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,16%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12,83%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,02%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,05%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,18%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 88.591 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách nội địa 42.991 tỷ đồng. Phấn đấu thu hút khoảng 1,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Những chỉ tiêu, nhiệm vụ nói trên đặt nặng trọng trách lên vai Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên con đường phát triển. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Bà Rịa – Vũng Tàu, bằng nhiệt huyết, trí tuệ hãy ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu giàu mạnh, đưa vị thế đất nước lên tầm cao mới.

BÀ RỊA-VŨNG TÀU