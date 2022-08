Vĩnh biệt những "siêu nhân" giữa đời thường

Trong mấy ngày đầu tháng 8, ngành công an đã mất đi 4 cán bộ, chiến sĩ. Đó là 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP. Hà Nội, hy sinh khi chữa cháy tại một công trình sửa chữa quán karaoke. Người còn lại là cán bộ công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Từ khi còn nhỏ và đến nay, dù đã ngoài 40 tuổi, tôi vẫn thích xem phim hành động siêu anh hùng. Trong các bộ phim siêu anh hùng của Hollywood, tôi rất ấn tượng với những nhân vật như Người nhện, Siêu nhân. Họ luôn có mặt ở những “điểm nóng”, kịp thời cứu giúp người dân gặp sự cố, tai nạn thoát khỏi tử thần trong tích tắc.

Phần lớn những bộ phim kiểu như vậy thường là được hư cấu bởi trí tưởng tượng phong phú của nhà biên kịch và đạo diễn. Một số bộ phim được xây dựng dựa trên những câu chuyện, hình mẫu có thật ngoài đời. Sau khi xem phim siêu anh hùng, khi còn thơ bé, hẳn có nhiều đứa trẻ như tôi đã từng ao ước được gặp siêu anh hùng, được họ giúp đỡ khi gặp trở ngại, vướng mắc. Lớn lên, tôi hiểu rằng không có siêu anh hùng nào cả, nhưng thực tế những hành động anh hùng như vậy vẫn xuất hiện hằng ngày.

Những vị siêu nhân, anh hùng đó luôn có mặt rất đúng lúc: Một đứa trẻ rơi từ lầu cao của chung cư, được người qua đường phát hiện, cứu kịp thời; một người buồn chuyện cá nhân đi nhảy cầu tự tử, được người khác lao xuống dòng nước dữ cứu vớt. Ai chứng kiến những hành động kịp thời đó đều cảm kích và gọi những người tham gia cứu người đó là anh hùng, là siêu nhân.

Cách đây chưa lâu, hồi trung tuần tháng 4/2022, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã lao ra biển, tham gia cứu được 4 thanh niên bị đuối nước ở vùng biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Hành động dũng cảm của anh đã được cộng đồng tôn vinh, được Chủ tịch nước biểu dương, được Bộ Công an khen thưởng và thăng hàm vượt cấp.

Mang trên mình danh hiệu chiến sĩ Công an nhân dân, dù trong khi thực thi nhiệm vụ hay trong sinh hoạt đời thường, các anh vẫn luôn sẵn sàng tâm thế đối mặt hiểm nguy để cứu giúp nhân dân. Sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP. Hà Nội hôm 1/8 trong khi tham gia chữa cháy tại công trình sửa chữa quán karaoke là một ví dụ điển hình của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các anh đã không màng hiểm nguy đến tính mạng, tham gia chữa cháy và cứu được 8 người. Hình ảnh lăn xả chữa cháy, cứu người của các anh có khác nào những siêu nhân, siêu anh hùng trên phim ảnh? Chỉ có điều, các anh vốn là người trần mắt thịt, không có năng lực đặc biệt như những siêu nhân, siêu anh hùng trên phim ảnh để luôn an toàn khi đối mặt hiểm nguy.

Nhắc đến công an, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh của những con người nghiêm nghị, lạnh lùng, xa cách. Nhưng đằng sau sự lạnh lùng, nghiêm nghị đó là những trái tim dũng cảm, là tấm lòng nhân hậu, vì nhân dân quên mình. Sự hy sinh của các anh mãi mãi khắc ghi trong lòng nhân dân.

Trong lễ tang 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh được tổ chức chiều 5/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã viết vào sổ tang: “Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc ghi công và nhân dân mãi ghi tạc hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các đồng chí”.

Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa các anh về cõi vĩnh hằng!

NGUYỄN ĐỨC