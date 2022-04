Dọn nhà để đón khách

“Dịp lễ 30/4 sắp tới đi chơi ở đâu”, “hết phòng”, “cháy vé”, “giá vé máy bay tăng mạnh trong dịp lễ 30/4”… là những cụm từ được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trong những ngày qua.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Đây là dịp thuận lợi để người dân đi du lịch, về thăm quê. Nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong dịp lễ khiến nhiều khách sạn, resort đã có khách đặt hết phòng.

Trong khi đó, các hãng hàng không cũng kín chỗ, phải tăng tần suất chuyến bay đến các địa bàn trọng điểm du lịch như Hà Nội đi Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc; TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc…

Một bức tranh khá tươi sáng, với những tín hiệu tốt đẹp khi ngành du lịch chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè sắp tới. Như vậy, sau khoảng 2 năm bị tê liệt vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động du lịch đang từng bước phục hồi. Ngành du lịch đứng trước cơ hội hồi sinh mạnh mẽ.

Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, hoạt động du lịch, đi lại bị hạn chế. Giờ đây, dịch bệnh đã được kiểm soát, tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt cao. Cùng với đó, các biện pháp phòng, chống dịch đã được gỡ bỏ và gần như trở về trạng thái bình thường như thời điểm trước khi dịch bệnh xuất hiện. Vì vậy, nhiều chuyên gia ví von du lịch sẽ như chiếc lò xo bật tung mạnh mẽ khi được gỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

Hoạt động du lịch dần phục hồi kể từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay và thể hiện rõ nét nhất trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Kỳ nghỉ này kéo dài 3 ngày và không khí lễ hội diễn ra tưng bừng khắp cả nước. Người dân, du khách hành hương, đi du lịch đông như hội, khiến nhiều trung tâm du lịch quá tải.

Hiện nay, thời tiết khu vực miền Nam đang nắng nóng, là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển. Với lợi thế về vị trí địa lý và giao thông thuận tiện, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Đến thời điểm hiện tại, nhiều khách sạn, resort ven biển đã có khách đặt hết phòng cho 2 đêm 30/4 và 1/5. Hơn nữa, nhiều du khách còn thói quen không đặt phòng trước và đi du lịch ngẫu hứng. Vì vậy, các doanh nghiệp dự báo lượng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ rất đông và sẽ xảy ra tình trạng “cháy phòng”.

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ này, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình ẩm thực, buffet, văn nghệ nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị, đáp ứng nhu cầu của du khách. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch trong dịp lễ 30/4, 1/5. Ngành du lịch đã và đang tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh du lịch nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, bình ổn giá, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn cho khách tắm biển.

Nhiều năm trở lại đây, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến xây dựng thương hiệu du lịch an toàn, thân thiện, ấn tượng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, vào những ngày lễ, Tết, khi lượng khách tăng đột biến, nhu cầu sử dụng dịch vụ cao, vẫn còn xảy ra tình trạng một số cơ sở kinh doanh chụp giật tự ý tăng giá, ép giá, gian lận thương mại, khiến du khách bất bình. Những hành vi đó làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu ngành du lịch cùng chính quyền địa phương đã dày công gây dựng, cần phải xử lý quyết liệt, thích đáng để tạo sức răn đe.

Du lịch đang trên đà phục hồi. Kỳ nghỉ lễ 30/4 này như bước khởi động để ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu bước vào cao điểm du lịch hè. Tinh thần phục vụ chu đáo, sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt sẽ để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách và sẽ khiến du khách trở lại trong những lần sau. Làm được điều đó không chỉ có sự tham gia của chính quyền, mà cần sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp du lịch và cả những hộ kinh doanh cá thể. Bởi xét cho cùng, du khách càng đến nhiều thì người làm dịch vụ càng hưởng lợi.

NGUYỄN ĐỨC