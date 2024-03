Sông Lam Nghệ An kiến nghị về VAR

Ở vòng 12 V-League, Sông Lam Nghệ An nhận bàn thua phút 90+5. Trọng tài đã mất 7 phút để kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng. Tuy nhiên, pha bóng vẫn gây ra nhiều tranh cãi do không có hình ảnh mang tính thuyết phục cao. Sông Lam Nghệ An sau trận đấu đã đưa ra kiến nghị với VPF.

Hồng Duy đứng ở vị trí nhạy cảm trong tình huống dẫn đến bàn thua của Sông Lam Nghệ An.

“Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF và Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cũng như Ban Trọng tài VFF xem xét, kiểm tra lại tình huống việt vị hay không việt vị dẫn đến bàn thắng quyết định của trận đấu và phúc đáp bằng văn bản cho CLB Sông Lam Nghệ An được biết.

Đồng thời, CLB Sông Lam Nghệ An kiến nghị đến ban tổ chức giải có biện pháp nâng cao chất lượng ghi hình, truyền hình, cũng như chất lượng trọng tài, chất lượng vận hành công nghệ VAR đang áp dụng tại V-League. Từ đó, nâng cao chất lượng các trận đấu cũng như các giải vô địch quốc gia phục vụ người hâm mộ cả nước”, công văn của Sông Lam Nghệ An có đoạn viết.

HOÀNG LAN