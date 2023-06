Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Thuận trải nghiệm chơi golf

Chiều 1/6, tại Sân golf The Bluffs thuộc Khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip, The Grand Hồ Tràm Strip đã tổ chức mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Các em trải nghiệm tập đánh golf

Tham gia chương trình, các em được trải nghiệm làm quen với sân golf, gậy golf, tập đánh bóng, gạt bóng vào lỗ và thử thách phát bóng để tranh giải hole in one may mắn.

Sau khi vận động ngoài trời, các em được chiêu đãi ăn uống, thử tài chơi game mini với golf và nhận quà tặng là bộ sách giáo khoa, tập vở, gấu bông.

Ban lãnh đạo The Grand Hồ Tràm Strip và sân golf The Bluffs tặng quà cho các em.

Mồ côi cha, mẹ đi làm xa, hiện đang sinh sống cùng bà nội, 2 anh em sinh đôi Nguyễn Thanh Trung và Nguyễn Thanh Kiên (ở ấp Gò Cà), HS lớp 8 Trường THCS Phước Bửu chia sẻ, lần đầu tiên được đến sân golf, cầm gậy và tập golf, lại được ăn những món ngon, em vui lắm. Chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em trong mùa hè này.

