Solskjaer vẫn yên vị tại Manchester United

HLV Solskjaer gần đây đang trượt dốc cùng Manchester United và đã xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán về tương lai của ông. Dù vậy, ban lãnh đạo của “Quỷ đỏ” vẫn bình tĩnh và không có ý định “trảm” chiến lược gia này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận với podcast Here We Go: “Nhiều người hâm mộ Manchester United mỗi ngày đều hỏi về tình hình của Ole Gunnar Solskjaer và liệu CLB có dự định thay đổi HLV hay không”.

“Hiện tại, ban lãnh đạo đội bóng không hề hoảng sợ. Solskjaer sẽ cần một thời gian để cải thiện và xây dựng CLB. Không có gì vào lúc này, nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn thì có thể có”, Romano nói thêm.

NGỌC ANH