Cơ hội để Công Phượng tỏa sáng

Tiền đạo Công Phượng được truyền thông Trung Quốc đánh giá rất cao và sự trở lại của tiền đạo thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai có thể khiến HLV Li Tie đau đầu.

CĐV Việt Nam chờ đợi Công Phượng sẽ toả sáng khi gặp Trung Quốc hôm 8/10 tới.

Đội tuyển Trung Quốc có lý do để “ngán” Công Phượng bởi đây là “vũ khí” chưa từng được HLV Park Hang-seo sử dụng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việc Công Phượng trở lại sẽ là bất ngờ cho đội tuyển Trung Quốc và HLV Park Hang-seo không có lý do gì để không đưa chân sút gốc Nghệ An vào sân rạng sáng 8/10 tới.

Những trận đá tập gần đây Công Phượng đã tỏ ra rất hiệu quả, điều đó cho thấy anh đã bắt nhịp tốt với cường độ vận động ở đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo 26 tuổi ghi bàn đều đặn ở 3 trận đấu tập với các đàn em, dù không được thi đấu trọn 90 phút và đó thực sự là dấu hiệu cho sự sẵn sàng của chân sút HAGL.

Mối lo ngại về việc không thi đấu 2 trận mở màn hồi tháng 9 cho đội tuyển Việt Nam thực sự không là trở ngại cho Công Phượng. Trước đối thủ rất mạnh như Australia và Saudi Arabia, Công Phượng có thể cũng rất khó chứng tỏ mình. Nhưng 2 đối thủ vừa tầm trong tháng 10 này là Trung Quốc và Oman sẽ là cơ hội cho anh ghi điểm.

Điều thuận lợi cho chân sút HAGL là trận tới là có thể phát huy khả năng đột phá của mình trước hàng thủ to cao nhưng xoay sở chậm chạp của đối thủ. Báo chí Trung Quốc chú ý đến Công Phượng khi ghi nhớ rất kỹ cầu thủ HAGL, dù ông Park đã cho các học trò đổi số áo nhằm gây bất ngờ cho đối phương.

Công Phượng nếu được sắp xếp đá lệch trái sẽ có cơ hội hơn khi đội tuyển Trung Quốc đã bộc lộ điểm yếu “chết người” ở vị trí này. Đặc biệt là hậu vệ trái Wang Shenchao. Cầu thủ 32 tuổi này mắc lỗi ở cả 2 trận thua Australia và Nhật Bản khi không đủ thể lực lẫn tốc độ để phán đoán các tình huống xuống biên của cầu thủ đối phương.

Khả năng đột phá của Công Phượng hoặc tốc độ của Văn Toàn sẽ là cơ sở để HLV Park Hang-seo hy vọng vào khác biệt. Ông Park từng tiết lộ lý do luôn chọn Công Phượng vào đội hình bởi ông tin vào kỹ thuật của tiền đạo HAGL có thể quấy rối hàng thủ đối phương. Sự lắt léo của Công Phượng có thể khiến vòng cấm Trung Quốc rối ren, hoặc một pha bị phạm lỗi của Công phượng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có một pha đá phạt cố định nguy hiểm.

HLV Li Tie phải vá víu hàng lang cánh trái đội tuyển Trung Quốc nhưng lại không có được những sự thay thế tốt. Đội tuyển Trung Quốc rất kỳ vọng sự trở lại của hậu vệ Li Lei nhưng sau một thời gian dài điều trị chấn thương để trở lại sân tập, Li Lei đã lại gặp vấn đề với vết đau cũ và nhiều khả năng sẽ vẫn vắng mặt trận tới. Ngoài ra, hậu vệ Zhu Chenjie cũng chấn thương ở trận giao hữu hoà Syria 1-1 và chắc chắn không thể đá trận gặp Việt Nam. Ngoài ra, tổn thất còn đến với HLV Li Tie khi đội trưởng Wu Xi đã nhận đủ thẻ vàng.

Đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa có tình huống tấn công nguy hiểm nào khi đối diện với Australia và Nhật Bản, ngược lại hàng thủ lại hổng nghiêm trọng. Đó chính là lý do CĐV Trung Quốc lo ngại đội tuyển thua kém Việt Nam hôm 8/10 tới.

