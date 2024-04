Anh-Mỹ hợp tác bảo đảm an toàn trong ứng dụng AI

Ngày 1/4, Mỹ và Anh đã công bố quan hệ đối tác mới cùng nghiên cứu đảm bảo an toàn khi ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các phiên bản AI thế hệ tiếp theo sắp ra đời.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Bộ trưởng Công nghệ Anh Michelle Donelan đã ký thỏa thuận ghi nhớ (MoU) tại Washington (Mỹ) để cùng hợp tác phát triển thử nghiệm mô hình AI tiên tiến, sau các cam kết được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về sử dụng AI an toàn diễn ra tại Bletchley Park (Anh) tháng 11/2023.

Bà Raimondo đánh giá: “Sự hợp tác này sẽ đẩy nhanh hoạt động của cả 2 bên một cách toàn diện, nhằm giải quyết các rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia và các mối quan tâm của xã hội rộng lớn hơn”.

Bộ trưởng Donelan nhấn mạnh: “Đây là thỏa thuận đầu tiên về một quan hệ đối tác như thế này trên thế giới. AI đã là một nguồn lực phi thường vì lợi ích của xã hội chúng ta và có tiềm năng to lớn để giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới, nhưng chỉ khi chúng ta có thể giải quyết được những rủi ro”.

Anh và Mỹ là 2 trong số những quốc gia thành lập các cơ quan an toàn AI do chính phủ lãnh đạo. Cả hai nước này đều đang tìm cách phát triển quan hệ đối tác tương tự với các quốc gia khác để thúc đẩy sự an toàn trong sử dụng AI.

