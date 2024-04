IDF rút khỏi bệnh viện Al Shifa ở Dải Gaza

Liên hợp quốc (LHQ) đang lên kế hoạch triển khai một phái bộ tới bệnh viện Al Shifa ở Dải Gaza sau khi quân đội Israel rút khỏi cơ sở này.

Người dân quay trở lại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza sau khi Israel rút quân ngày 1/4/2024.

Ngày 1/4, phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric, cho biết LHQ có kế hoạch triển khai phái bộ ngay sau khi đến bệnh viện Al Shifa để hỗ trợ chăm sóc y tế và đánh giá tình hình tại bệnh viện. Quyết định này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rút khỏi bệnh viện Al Shifa.

Cũng theo quan chức trên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang đợi tình hình xung đột ở Gaza lắng dịu và Chính phủ Israel đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh phù hợp để có thể triển khai nhân viên đến Al Shifa. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, triển vọng hiện nay khá ảm đạm. Hôm 31/3 vừa qua, quân đội Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào bệnh viện Al-Aqsa ở Gaza khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi một nhóm nhân viên của WHO đang thực hiện các hoạt động nhân đạo.

Trước đó, cùng ngày 1/4, Israel cho biết, IDF đã rút khỏi bệnh viện Al Shifa ở Dải Gaza, sau cuộc đột kích kéo dài 2 tuần. Theo các nhân chứng người Palestine tại khu vực, binh lính Israel đã rút quân vào sáng sớm 1/4, để lại một vùng rộng lớn bị tàn phá với một số tòa nhà đã bị thiêu rụi. Hàng trăm người đã quay trở lại bệnh viện và khu vực chung quanh, nơi họ tìm thấy các thi thể phía bên trong và bên ngoài bệnh viện.

Theo thống kê của Cơ quan y tế Gaza, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, đã có hơn 32.000 người thiệt mạng và ít nhất 74.000 người bị thương, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm 2/3 số người thiệt mạng. Xung đột cũng đã khiến phần lớn dân số trên lãnh thổ phải di dời và đẩy 1/3 cư dân đến bờ vực nạn đói. Khu vực phía Bắc Gaza, nơi có bệnh viện Al Shifa, đã bị tàn phá nặng nề và bị cô lập phần lớn kể từ tháng 10 năm ngoái.

ANH ĐỨC