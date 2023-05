Mỹ phê duyệt thuốc xịt mũi giúp điều trị việc dùng opioid quá liều

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt một loại thuốc xịt mũi kê đơn có thể giúp điều trị các triệu chứng do sử dụng quá liều thuốc giảm đau nhóm opioid.

Một loại thuốc giảm đau nhóm opioid tại Washington, D.C. (Mỹ).

Loại thuốc mới do FDA phê duyệt có tên Opvee, là thuốc xịt mũi almefene hydrochloride và là loại thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị quá liều opioid ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. FDA cho biết, loại thuốc này có thể giúp giảm các triệu chứng do sử dụng quá liều opioid như ức chế hô hấp, an thần và huyết áp thấp.

Theo Giám đốc FDA Robert Califf, cơ quan này đang thúc đẩy chương trình phòng ngừa sử dụng thuốc quá liều và triển khai các biện pháp hành động nhằm giảm thiểu tác hại bằng cách hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới có thể điều trị các triệu chứng do sử dụng thuốc quá liều.

Trước đó, vào tháng 3/2023, FDA cũng đã lần đầu tiên phê duyệt thuốc xịt mũi naloxone, được bán dưới nhãn hiệu Narcan và được sử dụng để điều trị quá liều opioid mà không cần đơn của bác sĩ.

HỒNG NGUYÊN