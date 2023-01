Đưa hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Trong chương trình công tác tại nước CHDCND Lào, sáng 12/1, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.]

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Tại kỳ họp, hai bên đã thảo luận và thống nhất, cụ thể hóa các ý kiến kết luận của hai Bộ Chính trị vào Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm 2023 và sẽ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị - đối ngoại - an ninh quốc phòng, đầu tư - thương mại.

Hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm 2022; triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương. Hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường và phát triển sâu rộng.

Kim ngạch thương mại vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 1,73 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2021. Vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào cả năm 2022 đạt trên 180 triệu USD, tăng tới 52,5% so với năm 2021. Đóng góp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp Việt Nam cho Chính phủ Lào trong 5 năm trở lại đây đạt khoảng 200 triệu USD/năm. Đây là điều đáng mừng trong bối cảnh quốc tế khó khăn.

Tại kỳ họp, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; đẩy mạnh trao đổi lý luận chính trị; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.

Đặc biệt, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đề nghị tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế; tiếp tục phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, kể cả kết nối cứng về hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng... Các bộ, ngành, địa phương hai bên cần tăng cường trao đổi để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng và triển khai các nhiệm vụ mới hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, kỳ họp 45 có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay, sau khi hai Bộ Chính trị đã có kết luận và hai Thủ tướng Việt Nam và Lào vừa có cuộc hội đàm, đưa ra được nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi thực hiện các thỏa thuận đạt hiệu quả cao.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam coi Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào là đồng chí thân thiết, tin cậy, là anh em ruột thịt. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay và trong thời gian tới là tăng cường kết nối, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2023, hai bên phải phối hợp xử lý dứt điểm những tồn đọng để từ năm 2024 trở đi hai bên sẽ chọn các trọng tâm, trọng điểm để thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả. Hai bên tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư sản xuất, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương hai bên cần chủ động, tích cực vào cuộc, nhất là trong giải quyết các tồn đọng, vướng mắc, thúc đẩy các dự án xây dựng, kết nối hạ tầng, giáo dục, đào tạo, xóa đói giảm nghèo... Trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy, nếu có những vấn đề cần rút kinh nghiệm, hai bên phối hợp xử lý ngay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau kỳ họp này, Chính phủ Việt Nam sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan, phối hợp chặt chẽ với các đối tác bạn Lào, triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các cam kết tại kỳ họp. Chính phủ cũng sẽ đặt ra mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thị trường Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, thành công của kỳ họp sẽ tạo ra động lực mới, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Sau kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone chứng kiến lễ Ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 45 và thỏa thuận hợp tác năm 2023 của Ủy ban hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

PHẠM TIẾP